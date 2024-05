Endless Love, Uomini e Donne e Amici 23 non vanno in onda oggi: ecco il motivo e quando torneranno

Oggi 1 maggio la soap turca e i programmi di Maria De Filippi non andranno in onda su Canale 5: ecco perché e come sono stati sostituiti.

I fan della tormentata storia tra Kemal e Nihan oggi rimarranno delusi, Canale 5 ha deciso di sospendere Endless Love. In occasione della celebrazione della Festa dei lavoratori, Mediaset, nel consueto slot dedicato alla soap turca, manderà in onda un appuntamento speciale de La Promessa. Anche Uomini e donne e Amici 23 saranno sloggiati, solo per oggi, dalle avventure di Jana, Manuel e gli altri protagonisti della serie spagnola.

Kemal di Endless Love

Cambiamenti nel palinsesto di Canale 5 per il 1° Maggio

La pausa prevista per la soap turca comunque è brevissima, già domani, giovedì 2 maggio, Endless Love si riprenderà lo slot delle 14:10 che ormai occupa da settimane, da quando Mediaset ha deciso di mandare in onda Terra Amara solo la domenica pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Terra Amara chiude: ecco quando andrà in onda l'ultima puntata su Canale 5

Come per il 25 aprile, anche per la Festa dei lavoratori i programmi di Maria De Filippi si prenderanno una pausa di un giorno. Uomini e donne, con il tormentato trono di Ida Platano, e Amici 23 oggi non andranno in onda. Pure in questo caso lo stop sarà solo di un giorno. Sia il dating show che il talent torneranno domani, giovedì 2 maggio, nei consueti slot.

Ida Platano

A festeggiare sono i fan de La Promessa, che oggi va in onda a partire dalle 14:10, subito dopo l'inossidabile Beautiful, con un triplo appuntamento che si concluderà alle 17:00. Tre episodi ricchi di colpi di scena con Martina che svelerà il motivo per cui è scappata da Madrid e con Jana che si troverà ad affrontare, ancora una volta, i soprusi di Cruz, come vi abbiamo raccontato nelle anticipazioni degli episodi de La Promessa del 1° maggio.

Jana de La Promessa

In prima serata Canale 5 manda in onda il film Corro da te, con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone e Gianni Vanessa Scalera. La pellicola del 2022 è un remake del film franco-belga Tutti in piedi. Su Movieplayer potete leggere la recensione di Corro da te.