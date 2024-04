La Promessa, anticipazioni 1° maggio: Martina coinvolta in uno scandalo a Madrid, Gregorio assale Pia

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 14:10 circa su Canale 5.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 1 maggio alle 14:10. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano il destino di Gregorio e la rabbia di Cruz nei confronti di Jana.

La trama si dipana a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 30 aprile, Pia confessa a Jana di aver trovato una bottiglia di cicuta, confermando le ipotesi di avvelenamento, ma facendole promettere di non farne parola con nessuno.

Gregorio, dopo aver notato in Pia un atteggiamento schivo nei suoi confronti, inizierà a cercare la bottiglia e non trovandola deduce che Pia lo abbia scoperto. Alonso invita Fernando e Margarita a passare alcuni giorni a La Promessa. Martina ormai rassegnata al suo destino di tornare a Madrid, decide di rompere la sua relazione con Curro.

Anticipazioni del 1° maggio: Maria rivela a Salvador del bacio con Lope

Curro si sfoga con Jana riguardo alla fine della sua relazione con Martina. Jana lo incoraggia a non arrendersi. Fernando e Margarita cercano di mettere in difficoltà la ragazza chiedendole di rivelare agli zii il motivo per cui è fuggita da Madrid e non vuole tornarci.

Martina confessa a tutta la famiglia il vero motivo che l'ha portata a La Promessa: è stata coinvolta in uno scandalo durante una festa nella capitale spagnola. Di fronte alla sua ammissione, Alonso chiede spiegazioni alla nipote e inizia a perdere fiducia in lei. Anche Curro cerca di parlare con Martina, ma lei si allontana da lui imponendo delle distanze.

Gregorio viene arrestato

Jana convince Pia a fare attenzione a Gregorio, in quanto è una persona pericolosa. Pia, infatti, ha trovato tra gli effetti personali dell'uomo la cicuta, con la quale era stata avvelenata. Quando Gregorio capisce di essere stato scoperto, si scaglia contro Pia con furia, ma Romulo interviene in tempo per fermarlo. Gregorio viene quindi arrestato dalla Guardia Civile.

Lorenzo si rifiuta di ascoltare la lettura dell'atto notorio che gli assegna un quarto della proprietà di La Promessa. Catalina e Alonso sono consapevoli che questo non è a suo vantaggio. Dopo aver ingannato tutti inserendo una clausola trappola nel contratto con Alonso, Lorenzo ora cerca di riconciliarsi con Catalina. Quest'ultima è molto arrabbiata con se stessa per non essersi accorta della truffa.

Maria finalmente trova il coraggio di confessare a Salvador che, durante la sua assenza, ha baciato Lope una sola volta. Salvador, ancora tormentato dai traumi subiti durante la guerra, non reagisce bene alla notizia. Questa rivelazione conferma i dubbi dell'ex soldato sul rapporto tra Maria e Lope, che ormai considera un ex amico.

Lorenzo vuole riavvicinarsi a Catalina

Petra, si vendica di Jana e convince Cruz a rispedirla dai duchi de Los Infante. Jana, terrorizzata, si sfoga con Pia che la rassicura, ma alla fine Cruz decide di assecondare la richiesta di Petra.

Intanto tutta la servitù si chiede perché la marchesa abbia preso questa decisione. Anche Curro e Catalina sono all'oscuro delle motivazioni di Cruz e le chiedono perché abbia mandato Jana dai duchi de Los Infante. Nonostante le insistenze dei due ragazzi, Cruz non ha intenzione di dare spiegazioni a nessuno.