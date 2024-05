La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1: Ospiti della settimana da lunedì 20 maggio a venerdì 24 maggio

Giovedì 23 maggio, il salotto di Rai 1 accoglierà Fabrizio Ferracane, protagonista poi in prima serata sempre su Rai 1 con il film Mascaria, tratto da una serie di storie vere accadute in Sicilia, che andrà in onda in occasione della giornata della legalità. A seguire, Clizia Incorvaia.