Grande Fratello: “Beatrice Luzzi non merita il successo” ha detto Paolo Masella

Paolo Masella, per chi non se lo ricordasse, è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello. In un'intervista a RDS Next, ha criticato Beatrice Luzzi. L'ex abitante della Casa più spiata d'Italia ha affermato che l'attrice non merita il successo che sta avendo dopo la fine del reality.

L'edizione del Grande Fratello conclusa a marzo, è passata alla storia come una delle peggiori degli ultimi anni, con una serie di concorrenti Vip affiancati da concorrenti Nip finiti nel dimenticatoio nel giro di pochi giorni. Tra gaffe sui social ed eventi a cui partecipano poche decine di persone, i gieffini sono tornati a fare i conti con la realtà, ben diversa da come immaginavano. Basti ricordare Anita Olivieri, che temeva che, una volta uscita dalla Casa, non potesse più godersi una cena al ristorante a causa dei fan.

Il comportamento di Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello

Quest'anno il programma di Alfonso Signorini è ruotato intorno alla figura dell'ex attrice di Vivere, personaggio che rimane al centro delle interviste anche quando è assente. L'ultimo a nominarla è stato Paolo Masella, intervistato da RDS Next.

L'ex gieffino ha risposto ad alcune domande degli spettatori, una delle quali riguardava le coppie formatesi all'interno della Casa: "Qual è la coppia meno affiatata del Grande Fratello?" ha chiesto un radioascoltatore. "Beatrice e Giuseppe", ha risposto Paolo. Tra i due recentemente c'è stato un riavvicinamento, come dimostra l'ultimo scatto sui social, ma ufficialmente non risultano essere una coppia.

Un'altra domanda riguardava il post GF: "Chi non merita il successo che sta avendo?". "Direi sempre Beatrice" ha risposto Masella. Ha spiegato che l'attrice "Non si è comportata bene nella Casa, perciò è immeritato" e poi ha aggiunto: "A mio parere, per come si è comportata nei miei confronti e nei confronti delle persone a cui voglio bene, non l'apprezzo e non è una persona con cui voglio condividere del tempo".

In precedenza, parlando dei gieffini, Paolo ha spiegato che Luzzi è stata la concorrente più controversa e che le sue azioni hanno spesso provocato reazioni negative. Ha affermato che Beatrice meritava di arrivare in finale per la sua lunga permanenza nella Casa, ma non di vincere il programma. Come consiglio, le ha suggerito di essere più buona e comprensiva.

"Diciamo che lei è stata la più controversa dentro la Casa. A mio parere, come le ho detto, dentro la Casa si è comportata in modo cattivo. Però è il suo carattere, come dice lei. Ognuno è artefice del proprio destino. Se ti comporti in un certo modo, è normale che attiri determinati tipi di reazioni"

"Quindi, secondo me, tutte le volte che si è detto che c'era un branco, sono azioni che portano conseguenze. Se lo fai con uno, poi con un altro e poi con un'altra ancora, è normale che poi ti vengano contro tutti e cinque. Meritava di arrivare in finale perché è comunque una veterana, essendo entrata il primo giorno, ma non meritava di vincere e infatti non ha vinto. Le consiglierei di essere più buona di cuore e anche più comprensiva_", ha concluso Paolo Masella.