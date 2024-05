Isola dei Famosi 2024: Valentina Vezzali cita Mussolini e fa arrabbiare Vladimir Luxuria

L'Isola dei Famosi ha cambiato giorno di trasmissione: ieri, 19 maggio, il reality show è andato in onda per la prima volta di domenica sera. La prossima puntata sarà trasmessa mercoledì 22 maggio. Durante la serata, Valentina Vezzali ha abbandonato l'Isola dopo un televoto flash. Poco prima, una sua citazione di ispirazione mussoliniana ha suscitato disappunto in Vladimir Luxuria, che ha poi criticato l'olimpionica perché voleva lasciare la Playa senza salutare gli altri naufraghi.

La citazione controversa di Valentina Vezzali

Nuovo slot per il survival game che, dopo gli ascolti deludenti, è stato spostato nel giorno festivo, non certo una promozione. Al suo posto, stasera andrà in onda Io canto family, il nuovo programma di Canale 5 affidato a Michelle Hunziker. La puntata domenicale dell'Isola dei Famosi è stata animata da Valentina Vezzali, che questa settimana si è trovata spesso a discutere contro il gruppo. In sua difesa è intervenuto anche il figlio Pietro, che dallo studio ha accusato Khady, Greta ed Edoardo Franco di aver preso di mira sua madre.

Khady, ad esempio, ha affermato che l'ex schermitrice parla male alle spalle anche di naufraghi a cui è molto legata, come Matilde Brandi: "L'ha accusata di prendersi sempre i meriti davanti alle telecamere". La conduttrice, dopo il fuoco incrociato di accuse contro Valentina, le ha chiesto di non mettere il broncio: "Me lo prometti?", ha detto Vladimir.

"Molti nemici, molto onore", ha risposto Valentina Vezzali, ripetendo una frase cara a Benito Mussolini, anche se il copyright è di Georg von Frundsberg, generale tedesco del Sacro Romano Impero. Vladimir, infastidita dalla citazione, ha preferito cambiare velocemente argomento: "No ti prego, questa cosa l'ha detta qualcuno che non era un naufrago. Lasciamo perdere".

Vladimir Luxuria rimprovera la campionessa olimpica

Nonostante il ruolo di 'vittima' del gruppo, Valentina Vezzali non è piaciuta al pubblico dell'Isola, che poco dopo l'ha eliminata. La scorsa settimana la campionessa olimpica era finita in nomination insieme a Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Khady Gueye e Samuel Peron. Quest'ultimo è stato il più votato dal pubblico e quindi si è salvato. Per gli altri quattro si è aperto un televoto flash. La domanda posta dalla produzione è stata: "Chi vuoi eliminare?". Gli spettatori hanno mandato la Vezzali a casa con queste percentuali: Valentina 42% dei voti contro, Khady 39%, Artur 10% e Alvina 9%.

Subito dopo il verdetto, Valentina Vezzali stava abbandonando l'Isola senza salutare nessuno, ma è stata fermata da la conduttrice che l'ha rimproverata, invitandola a rivolgere un saluto i suoi ex compagni d'avventura: "È vero che ti hanno mandato in nomination, ma ad eliminarti è stato il pubblico da casa. Se non vuoi abbracciarli, fai almeno un sorriso. Non voglio che lasci il programma in questo modo".

"Non ce l'ho con loro né con il pubblico che ringrazio. Ho salutato con le mani, ho fatto quello che mi sentivo di fare. Sono stata eliminata quindi vado via". "Fai come ti pare, non salutare", ha chiosato la conduttrice, mentre gli altri naufraghi si sono alzati per salutare Valentina Vezzali. "Bene, se Maometto non va dalla montagna, è la montagna che va da Maometto", ha chiuso Vladimir Luxuria assistendo alla scena.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Valentina Vezzali abbandona l'Isola.