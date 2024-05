Endless Love anticipazioni del 21 maggio: Ozan vuole suicidarsi, Emir compie un gesto sconvolgente

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda martedì 21 maggio su Canale 5 alle 14:10 circa sappiamo che Zeynep lascia Ozan che tenta di togliersi la vita.

La serie, nota con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. La telenovela può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 20 maggio: Zeynep è messa alle strette sia dalla famiglia di Nihan, che da Emir, che mal sopportano la sua presenza all'interno della loro casa. Asu, in possesso delle foto compromettenti che ritraggono Zeynep ed Emir insieme, incontra Zeynep per indurla ad agire al più presto per evitare che Emir possa ricattare Kemal per causa sua.

Zeynep convince Ozan ad annunciare pubblicamente di essersi sposati, ma all'insaputa di Vildan, la quale vorrebbe imporre alla coppia di divorziare. Asu rivela a Emir di aver intercettato le foto che lui aveva inviato a Kemal e gli intima di non fargli del male, altrimenti dovrà vedersela con lei. Emir incassa il colpo e decide di tenere da parte le foto: le userà al momento opportuno.

Anticipazioni del 21 maggio: Il gesto estremo di Ozan

Nihan, determinata a scoprire cosa stia nascondendo Zeynep, si reca da Salih per cercare informazioni. Nel frattempo, Kemal, desideroso di fare chiarezza sulla situazione, cerca Ozan per un incontro.

Tuttavia, quando Ozan si rende conto che Zeynep è scomparsa, la sua disperazione raggiunge il culmine. Trova una lettera lasciata dalla moglie, in cui spiega il suo dolore nel dover chiedere il divorzio pur amandolo, per non separarlo dalla sua famiglia. Ozan, travolto dalla disperazione, tenta il suicidio. Fortunatamente, Onder e Vildan lo trovano in tempo e lo portano in ospedale, dove viene salvato.

La fuga di Zeynep getta nella disperazione Ozan

Il rapimento di Karen e Taner

Nel frattempo, Nihan riesce ad ottenere alcune informazioni da Zehir e raggiunge Kemal e Zehir nel luogo in cui Karen e suo marito dovrebbero ritirare i passaporti. Tuttavia, proprio quando sembra che Kemal e Zehir siano pronti a intervenire, la polizia arriva inaspettatamente e porta via Karen e Taner.

Emir fa rapire Karen e suo marito

Nihan e Kemal sospettano subito dell'intervento di Emir, ma scoprono successivamente che i coniugi non sono mai stati portati in una stazione di polizia, alimentando ulteriori sospetti che Emir da dietro le quinte abbia gestito il rapimento e la scomparsa dei coniugi. Nel frattempo, Karen e suo marito si trovano effettivamente nelle sue grinfie, intrappolati in un gioco pericoloso e contorto orchestrato dal perfido Emir.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il clima tra Zeynep e la suocera Vildan è sempre più teso.