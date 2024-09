Endless love stasera 6 settembre su Canale 5, anticipazioni: Kemal inizia la sua vendetta, Nihan in trappola

Stasera in prima serata va in onda un triplo appuntamento della soap turca che viene trasmessa a partire dalle 21:20 circa: ecco la trama degli episodi serali del 6 settembre 2024.

Stasera venerdì 6 settembre in prima serata, su Canale 5, alle 21:20 circa, vanno in onda tre puntate di Endless love, che dalla settimana prossima tornerà ad occupare solo la fascia pomeridiana, al netto di nuovi cambiamenti nel palinsesto Mediaset. Ecco quello che ci aspetta questa sera.

Anticipazioni di Endless Love: Emir controlla ogni passo di Nihan

Zehir scopre che il passato oscuro, che ha cercato di dimenticare, tornerà presto a perseguitarlo, costringendolo a fare i conti con le sue azioni. Intanto, Kemal, accecato dal desiderio di vendetta, sfrutta l'abilità di Zehir per orchestrare un piano meticoloso contro i suoi nemici. Nonostante i tentativi disperati di Leyla di fermarlo, l'uomo è determinato ad andare avanti.

Nel frattempo, Asu, tormentata dal ritorno di Nihan, cerca conforto in Emir, ma lui la rassicura freddamente: tutto è sotto controllo, o almeno così le fa credere. La sua mente calcolatrice ha già previsto ogni mossa. Huseyin e Fehime, ignari del dramma che si sta svolgendo, organizzano una cena di famiglia per celebrare il ritorno di Kemal, desiderosi di riunire tutti, ma l'ombra del conflitto si allunga su di loro.

Nihan cerca di ritrovare sua figlia

Nihan, disperata per la scomparsa della sua bambina, rapita da suo marito, assume un investigatore privato, ma le sue mosse vengono immediatamente intercettate da Emir. Abile manipolatore, riesce a sfruttare ogni sua mossa contro di lei, intrappolandola in un labirinto di bugie e inganni.

La cena di famiglia tra bugie e segreti

Kemal, intanto, mette in atto il suo piano di vendetta: la sua prima vittima è Sitki, la guardia carceraria che lo ha tormentato in carcere, la sua sete di giustizia, dopo la prigionia, lo sta trasformando in un uomo spietato, lontano da quello che Nihan aveva conosciuto e amato.

Zeynep, sempre più intrappolata nelle sue bugie, convince sua madre che sta lavorando come babysitter, nascondendo però le sue vere attività. Tarik, d'altra parte, continua a vivere una vita di illusioni, fingendo che i suoi affari nell'autosalone stiano prosperando, mentre in realtà è sull'orlo del fallimento.

Durante i preparativi per la cena, Asu riceve una chiamata inaspettata da Tufan, il quale sospetta che Emir stia tramando qualcosa di sinistro. Le sue parole gettano la donna in uno stato di inquietudine. Kemal, intanto, si presenta a casa del direttore del carcere con una minaccia silenziosa: ha preso in custodia la moglie e il figlio dell'uomo, proprio come lui aveva fatto con Kemal, separandolo dalla sua famiglia per un anno intero. Il direttore si trova ora con le spalle al muro, impotente di fronte alla vendetta di Soydere.

A casa di Vildan, Nihan cerca di nascondere la sua crescente preoccupazione, attribuendo il suo malessere al viaggio e al fatto di aver lasciato la piccola Deniz con Emir. Vildan, però, intuisce che c'è qualcosa di più, mentre Leyla, nonostante le preoccupazioni, decide di partecipare alla cena in onore di Kemal su insistenza di Nihan.

Nel frattempo, a casa di Fehime, Banu minaccia Tarik: se sua madre non si scuserà con lei, non parteciperà alla cena. La tensione tra i membri della famiglia continua a crescere, e quando Zeynep arriva con una bambina nella culla, il mistero si infittisce ulteriormente. Nessuno sospetta che sia la figlia di Nihan rapita da Emir.

