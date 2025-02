Endless love: anticipazioni 4 febbraio: Emir fa avvelenare Nihan nei bagni dell’aeroporto

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera turca in onda domani intorno alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 4 febbraio su Canale 5 alle 14:10 circa, scopriamo che Kemal treme che tra i suoi uomini ci sia una talpa. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Martedì 4 febbraio in prima serata saranno trasmessi gli ultimi episodi di Endless Love.

Riassunto dell'episodio precedente

Kemal prende la dolorosa decisione di separarsi dalla sua famiglia per garantire la loro sicurezza. Sa che finché Emir sarà a piede libero, nessuno potrà vivere in pace. Nel frattempo, Asu organizza un piano per scappare dal manicomio approfittando del medico che la tiene sotto sorveglianza.

Chiede al giovane, innamorato di lei, di portarla a casa sua. Appena arrivati, Asu lo colpisce alla testa e scappa da Emir. Quando lo trova, suo fratello è in condizioni disperate: la ferita alla spalla, ormai infetta, lo ha debilitato, ma la informa che la resa dei conti è vicina e che questa volta sarà Baran a eseguire il suo piano contro Kemal.

La resa dei conti tra Emir e Kemal è vicina

Anticipazioni di Endless Love: Emir è in un rifugio segreto con Asu:

Kemal, Nihan e la piccola Deniz riescono a raggiungere l'aeroporto sotto la stretta sorveglianza di Hakan e Adem, uno dei suoi agenti più fidati. Ogni passo sembra avvicinarli alla libertà, ma la loro fuga è tutt'altro che finita. Proprio quando pensano di essere al sicuro, il destino colpisce con ferocia: Nihan viene avvelenata e rapita all'interno del bagno dell'aeroporto da due inservienti, rivelatisi sicari di Emir.

La tensione sale mentre Kemal cerca disperatamente un indizio, uno spiraglio che possa condurlo a lei e inizia a sospettare che tra gli uomini di Hakan si nasconda un traditore, una talpa che informa Baran ed Emir di ogni loro mossa. Nel frattempo, Emir, sebbene ferito, non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Si trova in un edificio abbandonato, nascosto nell'ombra insieme ad Asu.

Asu è corsa a salvare Emir, ferito ad un braccio

Il dolore della ferita non lo ferma: la sua mente è concentrata su un solo obiettivo, il suo piano sta giungendo alla fase finale. Muove i fili come un burattinaio spietato, sicuro che questa volta sarà lui a vincere. Mentre la corsa contro il tempo di Kemal ha inizio, una cosa è certa: la battaglia non è ancora finita, e il destino di Nihan è appeso a un filo sottilissimo, pronto a spezzarsi da un momento all'altro.