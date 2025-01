Endless Love, anticipazioni 31 gennaio: Nihan e Kemal fuggono dal paese per sfuggire alla vendetta di Emir

Conosciamo le anticipazioni della soap turca in onda domani su Canale 5 alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda venerdì 31 gennaio alle 14.10 su Canale 5: Kemal sopravvive grazie a Hakan. Il titolo originale della soap turca premiata con l'International Emmy Award è Kara Sevd. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Nihan e Kemal, ormai disperati, sembrano trovare un indizio fondamentale per ritrovare Deniz, ricostruendo alcuni pezzi di carta bruciati, arrivano ad un edificio abbandonato che potrebbe essere il nascondiglio in cui Emir ha portato la bambina. Quella traccia è in realtà una trappola studiata nei minimi dettagli da Emir.

In questo luogo, Nihan si troverà di fronte a una decisione devastante, un bivio che cambierà per sempre il corso della sua vita. Nel frattempo, Asu, si lascia coinvolgere in una romantica uscita con il dottore che si è preso cura di lei ma riceve una comunicazione segreta: le istruzioni per fuggire dall'ospedale.

Emir è ferito ma in fuga

La situazione precipita, ma Kemal riesce a salvarsi grazie a una contromossa inaspettata suggerita da Hakan. Nihan, costretta da Emir a sparargli, pensa di aver tolto la vita all'uomo che ama, ma la verità è ben diversa. Kemal fortunatamente è sopravvissuto, adesso Emir non ha più alcun vantaggio su di loro.

Nel frattempo, l'edificio abbandonato è ormai circondato dalla polizia. Emir, sebbene ferito alla spalla durante l'assedio, riesce incredibilmente a scappare, lasciando Nihan e Kemal in preda alla disperazione. Sanno bene che finché Emir sarà a piede libero, le loro vite saranno in pericolo. Hakan, intuendo che Emir non si fermerà finché non avrà la sua vendetta, propone a Nihan e Kemal un'unica soluzione: la fuga.

L'unico modo per salvarsi è lasciare il paese con Deniz, mentre tutti i loro cari verranno trasferiti in una residenza protetta fino alla cattura di Emir. Adesso, i due devono prendere una decisione cruciale: abbandonare tutto per proteggere se stessi e la loro famiglia o rischiare la vita rimanendo in città?

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Emir costringe Nihan a compiere una scelta che cambierà per sempre la sua vita.