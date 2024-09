La Promessa anticipazioni 6 settembre: Nuove speranze per Maria, Catalina litiga con Leonor

Domani venerdì 6 settembre torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 15:20. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Lope ospita una ragazza alla tenuta. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Lope nasconde una ragazza nella soffitta

Maria è stata rapita da Valentin, un malvivente spietato, ma il suo piano viene scoperto, e durante un confronto drammatico, una guardia al servizio di Funes lo uccide. Purtroppo, nonostante le preghiere disperate di Jana, Valentin muore senza rivelare il nascondiglio dove ha nascosto Maria. Questo lascia la polizia e la servitù, senza alcuna pista, ma determinati a ritrovarla.

Durante la sua ricerca, il cameriere incrocia la strada di Vera, una giovane in fuga dal padre. Sentendo la sua storia, Lope decide di offrirle assistenza alla tenuta de La Promessa, con la condizione che rimanga nascosta nella soffitta e non lasci mai il suo rifugio, per evitare di essere scoperta.

Maria è ancora scomparsa

Nel frattempo, Funes informa Romulo e il resto della famiglia che ha individuato una possibile area dove Maria potrebbe essere tenuta prigioniera. Consegnando ad Abel alcuni oggetti personali appartenuti a Valentin, spera che questi possano rivelare nuovi indizi utili per localizzarla. Intanto, Catalina affronta duramente gli zii, accusandoli del loro atteggiamento freddo e ingiusto nei confronti di Pelayo.

Parallelamente, una lite scoppia tra Leonor e Catalina, dopo che quest'ultima scopre che la cugina le ha tenuto nascosta la sua relazione clandestina con Curro. Questa tensione non sfugge all'attenzione di Margarita, e successivamente arriva alle orecchie di Cruz e Alonso, che si chiedono il motivo del diverbio tra le due ragazze.

In un altro angolo della casa, Pia, toccata dalle lacrime di Petra, cerca di convincere Feliciano a perdonare sua madre, la donna per tutti questi anni gli ha fato credere di essere sua sorella. Infine, Jana confida a Pia di aver rivelato a Curro un segreto scottante: la vera paternità di Diego, che potrebbe sconvolgere l'intera dinamica familiare.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: nella sua ricerca di Maria, Lope incontra Vera