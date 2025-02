Endless Love, anticipazioni 3 febbraio: Kemal lascia la famiglia, Asu si unisce ad Emir

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 3 febbraio su Canale 5 alle 14.10: la resa dei conti si avvicina. Il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Kemal riesce a salvarsi grazie a una contromossa inaspettata suggerita da Hakan. Nihan, costretta da Emir a sparargli, pensa di avergli tolto la vita ma Kemal è sopravvissuto. Emir, sebbene ferito alla spalla durante l'assedio della polizia, riesce a scappare. Hakan, intuendo che Emir non si fermerà finché non avrà la sua vendetta, propone a Nihan e Kemal un'unica soluzione: la fuga.

L'unico modo per salvarsi è lasciare il paese con Deniz, mentre tutti i loro cari verranno trasferiti in una residenza protetta fino alla cattura di Emir. Adesso, i due devono prendere una decisione cruciale: abbandonare tutto per proteggere se stessi e la loro famiglia o rischiare la vita rimanendo in città?

La resa dei conti tra Emir e Kemal è vicina

Anticipazioni di Endless Love: Emir è in condizioni disperate ma non rinuncia alla vendetta

Kemal, consapevole che il pericolo rappresentato dal suo nemico è ancora troppo grande, prende la dolorosa decisione di separarsi dalla sua famiglia per garantire la loro sicurezza. Sa che finché Emir sarà a piede libero, nessuno potrà vivere in pace. Nel frattempo, Asu mette in atto un piano disperato per fuggire dal manicomio.

Il giovane medico che la tiene sotto sorveglianza, innamorato di lei, organizza una breve fuga dall'ospedale per portarla a casa sua, sperando di vivere con lei qualche momento di intimità. Tuttavia, Asu non ha alcuna intenzione di lasciarsi imprigionare da un'altra persona: appena ne ha l'occasione, afferra un disco da body building e colpisce il medico con tutta la sua forza, facendolo crollare a terra privo di sensi.

Senza perdere un attimo, fugge via e si dirige dritta da Emir. Quando lo trova, suo fratello è in condizioni disperate: la ferita alla spalla, ormai infetta, lo ha debilitato, ma la sua sete di vendetta è più forte che mai. Con uno sguardo carico d'odio, le annuncia che è giunto il momento della resa dei conti e che questa volta sarà Baran a eseguire il piano.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Emir viene ferito ad una spalla ma riesce comunque a fuggire.