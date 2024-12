Endless Love: ecco perché oggi non va in onda e quando riprenderà la programmazione

I fan della storia d'amore tra Kemal e Nihan sono costretti a pendersi una breve pausa, ecco come cambierà la programmazione della dizi turca in questi giorni di festa

La programmazione della soap opera turca Endless Love subisce importanti modifiche durante il periodo natalizio. Mentre ci avviciniamo al gran finale della seconda stagione, la serie non sarà trasmessa regolarmente nella fascia pomeridiana feriale e in prima serata, ma continuerà a essere presente nel weekend con nuovi episodi inediti.

Modifiche alla programmazione natalizia di Endless Love

A partire da lunedì 23 dicembre, la dizi turca non andrà in onda alle 14:10 su Canale 5. La soap è sospesa dalla programmazione feriale per lasciare spazio ai film natalizi e ad altri eventi speciali. Anche la fascia serale subirà uno stop: il26 dicembre e 2 gennaio: in prima serata, Canale 5 trasmetterà rispettivamente la fiction Il conte di Montecristo e un match della Supercoppa Italiana. I nuovi episodi serali torneranno giovedì 9 gennaio 2025 alle 21:30 circa.

Cosa andrà in onda al posto della dizi turca

Nel pomeriggio di Canale 5, dal 23 al 26 dicembre, la programmazione sarà occupata da una selezione di film a tema natalizio:

23 dicembre, ore 14:15: La magia del Natale

24 dicembre, ore 14:10: Il dono più grande

25 dicembre, ore 14:00: Un Natale da Corgi

26 dicembre, ore 13:50: A Merry Christmas Match

Nonostante la pausa settimanale, Endless Love continuerà ad avere un posto nel palinsesto del weekend di Canale 5. Gli appassionati della soap potranno seguire nuovi episodi in prima visione assoluta, in onda sabato 28 dicembre alle ore 16:00 e domenica 29 dicembre alle ore 15:30. Un'occasione imperdibile per immergersi nelle intricate vicende dei protagonisti.

Beautiful, cambiamenti nella programmazione natalizia: repliche e anticipazioni

Gli episodi inediti torneranno poi nel daytime feriale a partire da martedì 7 gennaio 2025, nella consueta fascia oraria delle 14:10-14:45. Endless Love riprenderà così il suo tradizionale spazio prima di Uomini e Donne, regalando al pubblico emozioni e colpi di scena nella consueta cornice pomeridiana e serale di Canale 5.