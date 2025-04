Grande Fratello: paura per Chiara e Alfonso, aggrediti e derubati mentre erano in casa a Trento

Un brutto episodio ha scosso i due ex gieffini: mentre si trovavano insieme a Trento per trascorrere qualche giorno di relax sono stati vittime di un furto nella casa della ragazza.

Subito dopo la fine del Grande Fratello due dei protagonisti: Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli hanno attraversato un brutto momento. I due ex gieffini si sono trovati al centro di una brutta avventura a Trento, la città di Chiara, dove i due ragazzi, che si sono fidanzati nella Casa più spiata d'Italia, si erano rifugiati per smaltire le tossine del reality show

Furto in casa: Alfonso e Chiara vittime di una brutta disavventura

"Ciao ragazzi, faccio queste storie per raccontare quello che è successo", ha esordito D'Apice visibilmente provato. Ha spiegato che sia lui che Chiara erano nei rispettivi bagni quando, all'improvviso, la ragazza si è trovata davanti due sconosciute. "Erano entrate in casa per rubare", ha rivelato. Non appena Chiara le ha scoperte, le ladre hanno cercato di fuggire, ma lei non ha esitato a inseguirle, urlando per richiamare l'attenzione.

Alfonso, che in quel momento stava facendo la doccia, è corso fuori ancora bagnato, riuscendo a coprirsi alla meglio con un asciugamano. Nel frattempo, Chiara aveva già bloccato una delle due malintenzionate sulle scale, subendo però un'aggressione. "Quando sono arrivato io c'è stato un po' di caos, una colluttazione... all'inizio siamo riusciti a fermarle, poi hanno provato a scappare di nuovo", ha raccontato.

Alfonso al Grande Fratello

Lo scontro con le ladre: il racconto choc di Alfonso sui social

La situazione è precipitata: Chiara ha tentato di trattenere una delle due, ma è stata spinta giù per le scale, cadendo rovinosamente. "Ragazzi, un casino", ha ammesso l'ex di Temptation Island. Alla fine, una delle ladre è riuscita a dileguarsi, mentre l'altra è stata fermata dallo stesso Alfonso. Subito dopo, sono stati allertati i carabinieri, che hanno arrestato la ragazza e l'hanno portata in caserma per la perquisizione.

"Sono solo cose materiali": la reazione della coppia dopo lo spavento

Rientrati in casa, i due hanno constatato il furto di vari oggetti di valore: "Hanno preso la mia collana, quella di mio padre con scritto Marco. L'avevo lasciata vicino al divano. Poi il portafoglio di Chiara, con soldi, documenti, bancomat... tutto", ha detto con amarezza. Fortunatamente, i suoi documenti erano rimasti nel giubbotto e non sono stati trafugati. Nonostante lo spavento e il dispiacere per la perdita di alcuni oggetti personali, Alfonso ha cercato di minimizzare l'accaduto: "Alla fine, sono solo cose materiali, si ricomprano", ha concluso con un pizzico di rassegnazione.