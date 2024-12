Beautiful, cambiamenti nella programmazione natalizia: repliche e anticipazioni

Durante il periodo natalizio, il palinsesto di Beautiful subirà alcuni cambiamenti. Nonostante le festività, la soap americana non si fermerà completamente, offrendo al pubblico momenti emozionanti grazie alle repliche in onda fino al quattro gennaio. Le puntate inedite riprenderanno dopo l'Epifania.

Tuttavia, non mancheranno le emozioni nelle prossime puntate: Sheila Carter continuerà a tenere col fiato sospeso i Forrester con le sue macchinazioni, mentre la tensione tra Hope, Liam e Thomas raggiungerà un punto critico. Brooke e Taylor si troveranno ancora una volta su fronti opposti, ma il destino dei loro figli potrebbe unire le loro forze in modo inaspettato.

La programmazione di Beautiful durante le feste

Le puntate sono visibili su Canale 5 alle 13:40, dal lunedì al sabato. Per chi non potesse seguirli in diretta, gli episodi saranno disponibili in streaming su Mediaset Infinity, accessibile sia da app che da sito web.

Dal 23 al 28 dicembre 2024 e dal 30 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025 : andranno in onda repliche delle puntate trasmesse nelle settimane precedenti.

: andranno in onda repliche delle puntate trasmesse nelle settimane precedenti. 25 e 26 dicembre 2024 : Beautiful non andrà in onda, rispettando la pausa natalizia.

Dal 7 gennaio 2025: tornano gli episodi inediti, con nuove trame e colpi di scena.

Hope e Thomas sorpresi a letto da Brooke

Anticipazioni delle repliche di questa settimana

Hope e Thomas : il riavvicinamento tra i due porterà Hope a confessare di non aver mai provato emozioni così intense. I due condivideranno attimi di passione, mentre Brooke , turbata, cercherà di far ragionare sua figlia per salvare il matrimonio con Liam.

Steffy e Finn : la coppia rifletterà sul loro rapporto e sulle difficoltà affrontate a causa di Sheila , mentre Liam, ancora scosso dal divorzio, tenterà di trovare una nuova direzione.

Ridge cerca di rassicurare Brooke e le ricorda che tra Hope e Thomas, in fondo, c'è stato solo un piccolo bacio.

Brooke , sbigottita, sorprende Hope e Thomas a letto insieme in un momento di intimità.

Liam, alla Spencer Publications, riceve la visita del fratello Wyatt che cerca di convincerlo a combattere per Hope e per il loro matrimonio.

Quello che vedremo negli episodi inediti