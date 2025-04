Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez rilasciano la prima intervista insieme: "Ha un'anima nobile"

Helena Prestes, nella prima intervista di coppia con Javier Martinez dopo la fine del Grande Fratello, ha rivelato di non essersi subito avvicinato all'argentino per vergogna.

Finito il Grande Fratello, per Helena e Javier è finalmnete tempo di vivere il loro amore anche nella "vita reale", lontani dall'occhio indiscreto delle telecamere 24 ore su 24. Pieni di progetti anche molto ambiziosi per il futuro insieme, in due ex gieffini hanno intanto rilasciato la loro prima intervista di coppia, naturalmente a CHI, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Helena Prestes rivela: "Ho capito che potevamo stare insieme molto tempo fa"

Javier saluta Helena prima di lasciare la Casa

Era la vincitrice annunciata per molti spettatori, invece al suo posto ha vinto Jessica Morlacchi. La modella brasiliana però esce da quella casa con qualcosa di altrettanto prezioso: un nuovo amore. Da febbraio accanto a lei che Javier Martinez, il pallavolista argentino che è stato suo coinquilino per mesi prima di accorgersi, entrambi, che c'era qualcosa di più di una semplice amicizia.

"Io ho capito che potevamo stare insieme tanto tempo fa" ha confessato Helena Prestes a CHI, "ma avevo vergogna di dimostrarlo. Ho visto in lui un'anima nobile ed è questo che mi fa impazzire di un uomo".

L'argentino, dal canto suo, non ci ha messo molto a comprendere la vera natura di Helena: "Ho capito da subito che aveva bisogno di essere amata e questa sua fragilità. Il mio avvicinamento si è trasformato in amore, non avevo bisogno di conferme ma, dopo una settimana lontano da lei, ho capito che mi mancava l'altra metà".

Nonostante le differenze caratteriali: lui pacato e riflessivo, lei più impulsiva e battagliera. "Se mi spaventa una donna così "caliente"? Fino a qualche mese fa sì, poi ho detto 'Non posso farmela scappare'. Non vedo l'ora che mi travolga".

Helena Prestes temeva il Grande Fratello per via dei traumi familiari

Javier, Zeudi e Helena nella Mystery Room

Accusata spesso di essere solo una provocatrice, anche a causa di un carattere particolarmente irruente, la modella ha parlato a cuore aperto di quello che oggi, dopo 6 mesi, può dire che l'esperienza nel reality possa aver rappresentato per lei. Soprattutto per l'aspetto ineliminabile del Grande Fratello: l'obbligo della condivisione.

"Vivevamo tanto i momenti insieme, come i pranzi e le cene tutti a tavola. Avevo paura di queste cose perché ho avuto dei traumi in famiglia, però era la mia sfida più grande. Ho creato legami fortissimi e ora gli altri sono diventati la mia famiglia. Non sono pentita. Alcune cose negative già le sapevo, ma non avevo mai qualcuno con cui condividere anche i miei lati positivi: erano nascosti dentro di me. Li riconoscevo perché ho vissuto la mia parte positiva ed era quella che volevo condividere con gli altri. Ho sempre ballato da sola".