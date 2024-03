Endless Love anticipazioni 12 marzo: Kemal salva la vita a Nihan, Galip scopre l'ossessione di Emir

Ecco le anticipazioni di Endless Love di martedì 12 marzo: la puntata va in onda alle 14:05 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Endless Love, la nuova soap turca in onda martedì 12 marzo intorno alle 14:05 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan.

Endless Love è la soap turca trasmessa nel maggior numero di Paesi, ed è la prima ad essere premiata con l'International Emmy Award.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di lunedì 11 marzo in prima serata.

Endless Love: riassunto dell'11 marzo

Kemal è un ragazzo di umili origini che studia ingegneria mineraria. Nihan invece è una ragazza di buona famiglia, appassionata d'arte. Quando i due si incontrano per caso su un autobus, rimangono piacevolmente colpiti l'uno dall'altra.

Onder, il padre di Nihan, rischia la bancarotta ed è spinto dalla moglie Vildan a mettersi in affari con Galip Kozcuoglu e il figlio Emir, un uomo avido e arrogante che nutre un amore morboso per Nihan. A un mese dal loro primo incontro, i destini di Kemal e Nihan si incrociano una seconda volta.

Anticipazioni del 12 maggio: Nihan rischia di annegare

Durante la sua festa di compleanno, Nihan ha una discussione con Emir in seguito alla quale si allontana e sale sulla barca di famiglia ormeggiata al porto. Nihan cade dalla barca e rischia l'annegamento, ma viene salvata da Kemal. I due passano la serata a bordo della barca, approfondiscono la conoscenza e si scambiano i numeri di telefono.

Nel prossimo episodio: Un piacevole pomeriggio insieme

Il giorno successivo, Kemal la invita a casa di Leyla, una signora che conosce sin da bambino. Kemal e Nihan trascorrono un piacevole pomeriggio da Leyla e i due giovani sembrano sempre più attratti l'uno dall'altra, anche se Kemal non vuole illudersi.

Nella puntata di martedì: L'ossessione di Emir

Emir, disperato perché teme che nella vita di Niahn ci sia qualcuno, manda a monte l'accordo con Onder, il padre della ragazza e così la compravendita dell'azienda non viene conclusa. Galip, il padre di Emir, scopre che suo figlio nutre una folle passione per Nihan e vuole a tutti i costi sposarla, ma lei non ricambia i suoi sentimenti.

