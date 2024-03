Endless Love anticipazioni 11 marzo: Kemal e Nihan si incontrano, Onder Sezin è in bancarotta

Ecco le anticipazioni di Endless Love di lunedì 11 marzo: la puntata va in onda alle 14:05 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Endless Love, la nuova soap turca in onda lunedì 11 marzo intorno alle 14:05 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan.

Endless Love è la soap turca trasmessa nel maggior numero di Paesi, ed è la prima ad essere premiata con l'International Emmy Award.

Endless Love: anticipazioni dell'11 marzo: Kemal e Nihan

Kemal Soydere è un ragazzo di umili origini che studia ingegneria mineraria. Nihan Sezin invece è una ragazza di buona famiglia, appassionata d'arte. Quando i due si incontrano per caso su un autobus, rimangono piacevolmente colpiti l'uno dall'altra.

Nel nuovo episodio: Le condizioni economiche della famiglia Soydere

Onder Sezin, il padre di Nihan, rischia la bancarotta ed è spinto dalla moglie Vildan a mettersi in affari con Galip Kozcuoglu e il figlio Emir, un uomo avido e arrogante che nutre un amore morboso per Nihan. A un mese dal loro primo incontro, i destini di Kemal e Nihan si incrociano una seconda volta.

Dove vedere Endless Love

Endless Love andrà in onda su Canale 5 dal Lunedì al venerdì alle 14:05 e il sabato alle 14:50 circa. La soap turca si potrà seguire in live streaming su Mediaset Infinity, dove nella sezione on demand saranno disponibili gli episodi trasmessi.

Interpreti e personaggi principali