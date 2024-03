Endless Love: la trama, il cast e le anticipazioni della soap turca che sostituisce Terra Amara

A partire da lunedì 11 marzo, alle 14:10 circa su Canale 5, Terra Amara saluta i suoi spettatori del daytime pomeridiano per lasciare il testimone a Endless Love. La nuova soap turca aspira a rievocare il successo della serie incentrata sulle vicende di Zuleyha, che ha catturato l'attenzione di milioni di telespettatori e che sarà promossa in prima serata, andando in onda il venerdì sera, sempre su Canale 5.

Endless Love

Endless Love, il cui titolo originale è Kara Sevda, è andato in onda su Star TV dal 14 ottobre 2015 al 21 giugno 2017. La serie ha al suo attivo numerosi record: è la soap turca trasmessa nel maggior numero di Paesi e la prima ad essere premiata con l'International Emmy Award.

Trama della serie

Kemal è un giovane ingegnere appena laureato che vive nel vivace quartiere popolare di Istanbul con i suoi genitori, dedicandosi al lavoro di manutentore di barche. Nihan, al contrario, è una ragazza proveniente da una famiglia benestante e svolge l'attività di illustratrice

Nonostante le sue origini agiate, la famiglia di Nihan è in difficoltà economica, e la madre, aggrappandosi al suo status sociale, la costringe a considerare un matrimonio con Emir Kozcuoglu, un uomo d'affari arrogante che nutre un amore ossessivo per lei.

Il destino li fa incontrare: un giorno, su un autobus, Nihan e Kemal si conoscono e nasce un'attrazione immediata. Tuttavia, la loro felicità è destinata a essere spezzata: Nihan, per circostanze al di là del suo controllo, si trova costretta a sposare Emir. Kemal, devastato dalla perdita, abbandona Istanbul e intraprende un lavoro nella miniera della città di Zonguldak.

Cinque anni dopo, Kemal torna con l'intenzione di vendicarsi e trova lavoro proprio con Emir. Incontra di nuovo Nihan e i sentimenti che credeva sepolti tornano a galla. La loro storia d'amore viene riaccesa, ma si trovano di fronte a sfide ancora più grandi.

Tra vendetta, amore e conflitto, Kemal e Nihan sono costretti ad affrontare un destino intricato che metterà alla prova la forza dei loro sentimenti e la loro determinazione a perseguire la felicità.

Location

Endless Love è stata girata a Zonguldak, sul Mar Nero e a Istanbul. Della città turca conosceremo in particolare il quartiere di Besiktas, dove è locata la villa di Leyla, e il quartiere di Yenikoy, dove vive Nihan.

Interpreti e personaggi

Neslihan Atagül: Nihan Sezin

Burak Özçivit: Kemal Soydere

Kaan Urgancıoğlu: Emir Kozcuoğlu

Orhan Güner: Hüseyin Soydere

Zeyno Eracar: Fehime Soydere

Rüzgar Aksoy: Tarık Soydere

Hazal Filiz Küçükköse: Zeynep Soydere

Çağla Demir: Banu Akmeriç

Kürşat Alnıaçık: Önder Sezin

Neşe Baykent: Vildan Acemzade

Barış Alpaykut: Ozan Sezin

Burak Sergen: Galip Kozcuoğlu

Zerrin Tekindor: Leyla Acemzade

Kerem Alışık: Ayhan Kandarli

Melissa Aslı Pamuk: Asu Alacahan

Sinossi della prima puntata

Onder, il padre di Nihan, rischia la bancarotta ed è spinto dalla moglie Vildan a mettersi in affari con Galip Kozcuoglu e il figlio Emir, un uomo avido e arrogante che nutre un amore morboso per Nihan. A un mese dal loro primo incontro, i destini di Kemal e Nihan si incrociano una seconda volta.

Dove vedere Endless Love

Endless Love andrà in onda su Canale 5 dal Lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato alle 15:00 circa. La soap turca si potrà seguire in live streaming su Mediaset Infinity, dove nella sezione on demand saranno disponibili gli episodi trasmessi.