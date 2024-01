Emmy Awards 2024, Sabrina Impacciatore: 'Un sarto messicano mi ha salvato l'abito'

La star italiana Sabrina Impacciatore ha raccontato la sua disavventura avvenuta prima della notte degli Emmy Awards di quest'anno. Impacciatore, che aveva ricevuto una nomination come attrice non protagonista per la serie The White Lotus, ha raccontato sui social di essere stata salvata in corner da un sarto messicano, che all'ultimo minuto le ha aggiustato il vestito poi indossato alla cerimonia.

Corredato da un video di lei che mangia in una stanza d'albergo una coscia di pollo, ecco cosa ha scritto l'attrice sul post di Instagram: "Beverly Hills, 21:02. The Night Before. Il solito momento thriller nella mia vita. Dopo 26 ore di volo con 10 ore di fuso orario, finalmente la prova del mio bellissimo abito: ed è PANICO. (Non ero riuscita a provarlo prima) Ansia insostenibile. E come gli uccellini di Cenerentola, vola da me a salvarmi la vita un sarto messicano. E una coscia di pollo. Buonanotte Los Angeles".

Di seguito potete vedere il video pubblicato da Sabrina Impacciatore:

Sabrina Impacciatore da Non è la Rai agli Emmy 2023: il successo oltreoceano di una star italiana

Il internazionale con The White Lotus

Sabrina Impacciatore ha recitato nella seconda stagione di The White Lotus, la serie antologica di successo della HBO creata da Mike White. Impacciatore interpreta Valentina, la focosa direttrice del White Lotus Sicilia, personaggio diventato un cult in tutto il mondo. Nonostante inizialmente l'attrice avesse rifiutato di recitare nella serie, la sua decisione di restare le ha regalato fama internazionale permettendola di essere conosciuta anche all'estero. Nel frattempo sono stati annunciati il cast e la location ufficiale di The White Lotus 3.