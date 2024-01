75° Emmy Awards: ecco dove e quando vederli

Condotta dall'interprete di Black-ish Anthony Anderson, la cerimonia di consegna degli Emmy Awards 2023 andrà in onda Sky Atlantic e in streaming su NOW a partire dalle due di notte (ora italiana).

Il Peacock Theater di Los Angeles è pronto a ospitare la cerimonia di consegna degli Emmy Awards 2023, che si terranno stanotte e andranno in onda in esclusiva per l'Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Slittati dal 18 settembre a oggi per via dello sciopero di attori e sceneggiatori che ha paralizzato Hollywood la scorsa estate, gli Emmy 2023 premieranno le serie tv più amate. Ecco come vedere la cerimonia in Italia.

Succession: Brian Cox in una foto della serie

Le nomination degli Emmy Awards 2024 vedranno compete serie amatissime come le plurinominate Succession (27 nomination), The Last of Us (24 nomination), Ted Lasso e The White Lotus 2 (23 nomination) per la conquista delle prestigiose statuette.

La cerimonia di consegna sarà condotta dall'attore di Black-ish Anthony Anderson e prenderà il via alle due di notte (ora italiana) dal palco del Peacock Theater di Los Angeles. La diretta sarà tramessa in esclusiva per l'Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW. All' 1.00 avrà inizio il pre-show che condurrà poi alla cerimonia di premiazione, con traduzione simultanea (ma sarà disponibile anche nella versione originale), in onda dalle 2 di notte. Vi invitiamo ad approfondire le previsioni agli Emmy con la lettura del nostro articolo.