Emmy Awards 2023: pioggia di nomination per Succession, The Last Of Us, The White Lotus e altre serie Sky

Le serie Sky Exclusive Succession, The Last Of Us, House of the Dragon e The White Lotus hanno ricevuto moltissime nomination agli Emmy Awards 2023.

Succession, The Last Of Us e The White Lotus, titoli disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sono fra le serie più nominate ai 75° Primetime Emmy Awards 2023, il massimo riconoscimento al meglio della TV americana, le cui candidature sono state appena annunciate.

Succession: un'immagine della serie

Per la stagione finale di Succession nomination di peso come miglior serie drammatica e quelle a tutti i suoi attori protagonisti (da Brian Cox a Kieran Culkin, Jeremy Strong e Sarah Snook), alla scrittura, alla regia e a pressoché tutto il suo straordinario cast, non protagonisti (Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, J. Smith Cameron) e guest (Hiam Abbass, Cherry Jones e Harriet Walter) inclusi. Nella quarta stagione, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård, candidato anche lui) provoca angoscia e contrasti familiari tra i Roy che devono confrontarsi con l'idea di un nuovo stile di vita e un mondo in cui il loro peso culturale e politico sia molto ridimensionato.

The Last of Us guadagna la nomination come miglior serie drammatica e per gli attori protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey e i guest (Melanie Lynskey, Storm Reid e Anna Torv). La serie, celebrato adattamento televisivo dell'omonimo videogioco, racconta una storia di sopravvivenza in un mondo devastato da una brutale pandemia da Cordyceps, un fungo che nella finzione narrativa trasforma gli esseri umani in infetti simili a zombie.

The White Lotus 2: un'immagine della serie

The White Lotus continua a stupire e colleziona nomination anche quest'anno. La serie ottiene importanti nomination fra cui quella come miglior serie drammatica, quella per scrittura e regia (a Mike White) e quelle per il suo brillante cast che comprende Sabrina Impacciatore, Simona Tabasco, Jennifer Coolidge, Megann Fahy, Aubrey Plaza, F. Murray Abraham, Theo James, Will Sharpe e Michael Imperioli. La satira HBO ambientata in un esclusivo resort - prima alle Hawaii, poi a Taormina - è disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW. La terza stagione, in arrivo prossimamente su Sky e NOW ancora in esclusiva per l'Italia, avrà la Thailandia come nuova sede della immaginaria catena di resort di lusso del titolo.

Anche House of the Dragon fra i titoli a contendersi il titolo di miglior serie drammatica. Ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, la serie tornerà prossimamente su Sky e NOW per la sua attesissima seconda stagione. Ispirata al romanzo "Fuoco e Sangue" di George R.R. Martin, co-creatore e tra i produttori esecutivi, si concentra sulla cosiddetta "Danza dei Draghi", il conflitto civile scoppiato nei Sette Regni tra i due rami di Casa Targaryen, e i rispettivi draghi, per la successione al Trono di Spade alla morte di re Viserys I. La prima stagione è disponibile su Sky e in streaming su NOW.