Emmy 2022: Succession stabilisce un nuovo record con 14 attori nominati

Succession ha stabilito un nuovo record grazie agli Emmy 2022 che hanno permesso alla serie di raggiungere quota 14 nomination nelle categorie dedicate agli attori.

Lo show, distribuito in Italia sugli schermi di Sky, ha inoltre dominato le candidature di questa edizione arrivando a quota 25.

L'ottima accoglienza riservata al cast di Succession ha portato la serie a superare i record stabiliti da Roots e Rich Man, Poor Man che si erano fermate a quota 13 nomination per i propri interpreti.

Tutte le star di Succession sono così in corsa per poter conquistare l'ambita statuetta: Brian Cox e Jeremy Strong come Miglior Attori Protagonisti; J. Smith-Cameron e Sarah Snook nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista; mentre Nicholas Braun, Kieran Culkin e Matthew Macfadyen sono tra i nomi presenti tra i potenziali vincitori come Miglior Attore Non Protagonista.

La cifra record è poi raggiunta grazie alle nomination destinate alle guest star che comprendono anche Hope Davis, Sanaa Lathan, Harriet Walter, Adrien Brody, James Cromwell, Arian Moayed e Alexander Skarsgard.

Emmy 2022: Succession e Ted Lasso dominano le nomination

Succession è riuscita a superare la già considerevole cifra di un totale di 18 nomination che aveva raggiunto nel 2021.

Le riprese della quarta stagione sono iniziate nel mese di giugno e alla regia della prima puntata c'è Mark Mylod.

HBO ha già confermato che è prevista la produzione di 10 episodi inediti che mostreranno i nuovi sviluppi nella lotta per il potere tra i membri della famiglia Roy.