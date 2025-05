Emma Stone, Pedro Pascal e Austin Butler affrontano un'ape sul red carpet di Cannes 2025

Le star del film Eddington arrivate al Festival di Cannes 2025 per presentare il film diretto da Ari Aster sono state protagoniste di un divertente momento sul red carpet.

Sui social è infatti diventato virale il momento in cui Austin Butler, Emma Stone e Pedro Pascal hanno dovuto affrontare un'ape.

Il divertente incidente sul red carpet

Ad accorgersi della presenza dell'insetto volante è stata Emma Stone che ha reagito immediatamente, mentre Austin Butler non ha perso la compostezza e la calma, limitandosi a soffiare per allontanare l'ape.

L'attrice premio Oscar ha invece cercato in tutti i modi di evitarla, mentre Pedro Pascal ha provato a proteggere l'amica e collega mentre i fotografi immortalavano quanto stava accadendo.

La proiezione di Eddington è stata accolta da sette minuti di applausi, reazione che ha commosso il protagonista Joaquin Phoenix.

Il regista Ari Aster ha quindi dichiarato: "Non so cosa state pensando. Grazie per essere qui. Mi sento davvero privilegiato nell'essere qui ed è un sogno che si avvera. Grazie per avermi invitato. Questa è stata un'esperienza grandiosa. Amo tutte queste persone che sono intorno a me".

Cosa racconterà Eddington

La sinossi del film anticipa: "Maggio 2020. In una piccola cittadina del New Mexico, un acceso scontro tra lo sceriffo locale (Phoenix) e il sindaco (Pascal) dà il via a una pericolosa escalation, trasformando Eddington in una polveriera pronta a esplodere. In un clima sempre più teso, i cittadini si ritrovano divisi gli uni contro gli altri in una spirale di diffidenza e paura".

Prodotto da A24, Eddington uscirà in autunno 2025 nelle sale italiane con I Wonder Pictures in collaborazione con Wise Pictures.

Il film è stato scritto, diretto e prodotto da Ari Aster. Nel team della produzione c'è anche Lars Knudsen, con cui aveva già collaborato in occasione di Hereditary - Le radici del male, Midsommar - Il villaggio dei dannati e Beau ha paura.

A24 si è invece occupata dei finanziamenti e della produzione, oltre a essere impegnata nella vendita dei diritti internazionali per la distribuzione.