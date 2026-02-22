Eddington: ecco perché il 4K è il modo migliore per rivivere l'America schizzata e paranoica di Ari Aster

La cosa sicura dei suoi film, in qualsiasi modo la si pensi, è che non sono banali e fanno discutere. Ari Aster è un classico regista divisivo: tra Hereditary, Midsommar e Beau ha paura, ha certamente messo in mostra delle notevoli qualità, ma anche un modo di mettere in scena la proprie opere forte, deciso, esplicito e non sempre digeribile dal grande pubblico. Eddington, il sontuoso western moderno ambientato all'inizio della pandemia da Covid, che viaggia un po' confusamente fra commedia, dramma, satira e horror, fa perfettamente parte della sua filmografia.

Joaquin Phoenix nei panni dello sceriffo Joe Cross

La vicenda ambientata nel maggio dell'anno 2020 in una cittadina del New Mexico in un clima di crescente tensione sociale a causa del lockdown, e incentrata sulla faida tra lo sceriffo Joe Cross e il sindaco Ted Garcia, adesso è arrivata in homevideo. E per fortuna grazie a Eagle Pictures Eddington è proposto anche in 4K UHD nell'edizione a due dischi che contiene anche il blu-ray. Come vi spiegheremo, è decisamente il modo migliore per scoprire e apprezzare un film davvero particolare, che merita sicuramente una visione al di là delle conclusioni che se ne trarranno. E non è un caso che appena uscito, il prodotto è salito subito nelle primissime posizioni delle classifiche di vendite.

Gli inizi della pandemia e l'America folle e paranoica dei nostri giorni

Pedro Pascal interpreta il sindaco Ted Garcia

Perché dunque Eddington, sicuramente trascurato al botteghino, merita di essere riscoperto in homevideo? Perché in modo magari un po' disordinato, pur ambientando come detto la storia ai tempi del lockdown, Aster riesce a mettere in scena l'America totalmente schizzata, paranoica e oltre le righe dei nostri giorni, quella dominata dalle fake news e dai social dilaganti. Certamente Aster ha il difetto di mettere troppa carne al fuoco tra pandemia, battaglia sulle mascherine, complottismo farneticante, Black Lives Matter, supremazia bianca, strane sette spirituali e il tema delle terre rubate. Ma tutto questo ha un indubbio fascino, grazie a suggestioni visive di alto spessore e anche alla portentosa prova di Joaquin Phoenix nei panni dello sceriffo (e nel super cast ci sono anche Pedro Pascal e Emma Stone). Tutto questo, come vedremo, è assecondato da un prodotto homevideo che sul piano audio-video dà davvero il massimo.

Audio da paura con energiche raffiche di bassi quando la violenza esplode

L'edizione 4K UHD di Eddington

L'aspetto che colpisce di più dell'edizione 4K UHD di Eddington rilasciata da Eagle Pictures, è sicuramente la parte audio, proposta in DTS HD 5.1 sia per l'italiano che l'originale inglese. A fronte di molti momenti solo parlati, con dialoghi peraltro cristallini, o comunque apparentemente tranquilli, ci sono sequenze nelle quali il sonoro sale in cattedra e impone allo spettatore un'esperienza decisamente forte e immersiva. La qualità del reparto si può apprezzare dai primi istanti nei quali il senzatetto arriva in città brontolando o nel feroce scambio di battute fra sindaco e sceriffo, scene nelle quali i particolari ambientali risaltano comunque, anche per una folata di vento.

Un'accesa discussione fra sceriffo e sindaco in una scena di Eddington

Anche la colonna sonora coinvolge i surround, con la musica che deflagra aggressiva in occasione della festa elettorale del sindaco. Ma dove l'audio davvero spacca è nella parte finale del film, quando tutto precipita e la violenza prende il sopravvento. Ci sono vere e proprie raffiche di bassi da far paura che mettono a dura prova il subwoofer, il tutto condito da effetti panning precisi e spaventosi in occasione degli spari. Quindi tutta la seconda parte è amplificata sul piano audio da un bombardamento sonoro che immerge lo settatore ancora di più nella follia di quanto sta accadendo.

Il video 4K e il suggestivo look da western moderno

Joaquin Phoenix nell'auto della polizia

Anche il video 4K UHD in ogni caso asseconda bene le intenzioni del regista e il look del film, e nonostante una tendenza morbida riesce a esaltare al massimo l'atmosfera da western voluta da Aster a partire dalla inclinazione cromatica al marrone, al seppia e all'ocra come tonalità dominanti. I grandi spazi, la terra polverosa, gli interni di pub e stazione di polizia, i costumi e i volti sono tutti descritti con dovizia di particolari grazie a un dettaglio sempre eccellente, con fondali incisivi che fanno sempre parte della scenografia e non vengono trattati da elementi in secondo piano.

Austin Butler in una scena di Eddington

Dove il video brilla ancora di più e incanta è nelle concitate scene notturne, dove il fuoco e le luci si stagliano in maniera spettacolare su un nero inchiostro, dal quale i dettagli emergono comunque in maniera convincente dalle ombre. Unica pecca dell'edizione, purtroppo, la totale mancanza di extra. Peccato perché di materiale da approfondire ce n'era in abbondanza, come del resto la voglia di curiosità sulla lavorazione del film.