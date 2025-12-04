John Waters incorona Ari Aster: “Eddington è il miglior film del 2025"

Il regista di Pink Flamingos ha apprezzato particolarmente l'ultimo discusso film del regista di Hereditary e l'ha inserito al primo posto della sua Top 10 dell'anno.

Avvicinandoci alla fine del 2025 iniziano a fioccare le classifiche dei migliori film dell'anno e anche un regista rinomato come John Waters non si è sottratto a questo gioco.

Un po' a sorpresa, probabilmente, John Waters ha incoronato Ari Aster, uno dei registi più controversi degli ultimi anni. In particolare, proprio il suo ultimo film pare l'abbia conquistato.

John Waters innamorato di Eddington di Ari Aster

La Top 10 di John Waters spicca sempre per originalità e quest'anno il primo posto l'ha riservato a Eddington: "Un racconto sgradevole ma altamente divertente, estenuante quanto la politica odierna, con personaggi per cui nessuno potrebbe tifare" ha dichiarato Waters.

Primo piano di John Waters

"Eppure è così terrificantemente divertente, così confusamente casto e perverso che vi sentirete completamente fuori di testa e super-colti dopo averlo visto. Se non vi piace questo film, vi odio".

La passione di John Waters per Ari Aster e gli altri film della Top 10

Non è la prima volta che Waters elogia il cinema di Ari Aster, visto che nel 2023 inserì Beau ha paura al primo posto della Top 10. Tempo fa, disse che Aster è uno dei cineasti contemporanei che sa prendersi dei rischi, è originale e coraggioso e per questo motivo è sulla sua stessa lunghezza d'onda.

John Waters, dopo aver scelto Eddington di Ari Aster al primo posto della Top 10 ha completato la classifica con altre scelte molto particolari come Final Destination: Bloodlines di Zach Lipovsky e Adam Stein, La trilogia di Oslo di Dag Johan Haugerud, Sirât di Óliver Laxe, Sauna di Mathias Broe, Room Temperature di Zac Farley e Dennis Cooper, Misericordia di Alain Guiraudie, Sotto le foglie di François Ozon, My Mom Jayne di Mariska Hargitay e The Empire di Bruno Dumont.

Una lista che comprende reboot di un franchise campione d'incassi come Final Destination, che John Waters ritiene sia 'il miglior sequel del franchise cinematografico più cool di sempre', e diversi titoli d'autore di alto livello, con cineasti come Ozon e Guiraudie.