Emma Stone, un giornalista la chiama col suo vero nome al Festival di Cannes, la sua reazione

L'attrice pluripremiata che abbiamo imparato a conoscere e amare con il nome di Emma Stone, è rimasta sorpresa durante la conferenza stampa del Festival di Cannes 2024. Sabato 18 maggio, un giornalista ha chiamato la Stone con il suo vero nome, Emily. E lei era felicissima.

La gioia di Emma Stone a sentire il suo vero nome

"Questo è il mio nome!", ha esclamato con entusiasmo, rivolgendosi al regista Yorgos Lanthimos. La Stone ha rivelato di aver cambiato il suo nome professionale anni fa a causa dell'esistenza di un'altra Emily Stone nell'industria cinematografica, ma ha già confessato recentemente che preferirebbe usare il suo nome di battesimo.

Kinds of Kindness - Emma Stone nell'inquietante character poster

Durante la promozione di Kinds of Kindness, il nuovo film che vede la collaborazione tra Stone e Lanthimos, Emma ha esultato e ringraziato il giornalista per averla chiamata col suo vero nome. Questo titolo segna il ritorno della Stone sul grande schermo dopo il suo acclamato ruolo in Povere Creature!, la vede al fianco di attori del calibro di Willem Dafoe, Joe Alwyn e Margaret Qualley.

La Stone ha parlato con affetto della sua collaborazione con Lanthimos, riflettendo sul profondo legame professionale che li unisce. Questa connessione artistica ha dato vita a storie uniche e affascinanti, come quella narrata in Kinds of Kindness, che promette di essere una delle pellicole più attese dell'anno.

Emma Stone vorrebbe che il pubblico iniziasse a chiamarla col suo vero nome di battesimo

Durante la conferenza, la Stone ha anche condiviso quanto sia stato confortevole lavorare con Lanthimos, sentendosi in grado di affrontare qualsiasi sfida sotto la sua regia. Questo legame speciale tra attrice e regista non solo ha prodotto opere cinematografiche straordinarie, ma ha anche cementato una fiducia reciproca che si traduce in un'alchimia palpabile sullo schermo. La Stone, nel corso dell'intervista in cui è stata chiamata col suo vero nome, ha espresso la sua gratitudine per questa collaborazione, evidenziando come entrambi siano attratti dalle stesse storie e visioni cinematografiche.