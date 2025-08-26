Emily in Paris, il suocero di Lily Collins Malcolm McDowell: “Non guardo la serie, ma lei è straordinaria”

In una recente intervista rilasciata a People, Malcolm McDowell, si è soffermato sulla serie tv Emily in Paris, nella quale recita da protagonista Lily Collins, moglie del figlio Charlie.

Con grande onestà, McDowell ha ammesso di non essere un fan della serie ma ha speso parole di grande stima e apprezzamento per la nuora, star della serie targata Netflix.

Malcolm McDowell non è un fan di Emily in Paris ma di Lily Collins

"A essere onesto, non è il mio genere, e Lily lo sa. Ma sono il più grande fan di mia nuora. Penso che sia assolutamente una delle più grandi attrici" ha confessato McDowell.

Lily Collins in una scena di Emily in Paris 3

L'attore è un grande fan di Lily Collins: "Ha una qualità così bella. Per quanto mi riguarda, quando è sullo schermo non c'è nessun'altra, ha un fascino particolare" ha concluso l'attore parlando della nuora.

Il successo di Emily in Paris

Nel corso dell'intervista, Malcolm McDowell ha scherzato anche sul fatto che la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, sarebbe in debito con la serie tv visto tutto l'interesse generato nei confronti della capitale transalpina: "Sono sicuro che l'interesse sia aumentato tantissimo grazie alle persone negli Stati Uniti che guardano e decidono di andare a Parigi".

Ideata da Darren Star, Emily in Paris è prodotta dal 2020 e distribuita su Netflix. Racconta la storia di Emily Cooper, una ragazza under-30 di Chicago, che si trasferisce a Parigi in seguito ad un'offerta di lavoro del tutto inaspettata.

Nel cast della serie, oltre alla protagonista Lily Collins, troviamo anche Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat e Bruno Gouery. La quinta stagione della serie Emily in Paris, composta da 10 episodi, sarà disponibile su Netflix dal prossimo 18 dicembre.