Emily in Paris 5 arriva a Venezia, alla ricerca di comparse 'dall'aspetto piacevole e fisico asciutto'

Le riprese della nuova stagione di Emily in Paris arriveranno tra pochi giorni in Italia e il casting per le comparse è ancora in corso.

Le riprese della quinta stagione di Emily in Paris stanno per fare tappa nella città di Venezia e la ricerca delle comparse è ancora in corso.

I responsabili del casting, infatti, devono ancora trovare alcune delle circa cinquecento persone che saranno coinvolte nei ciak e che dovranno avere un 'aspetto molto piacevole e fisico asciutto'.

Il casting per le comparse della serie

Il Corriere del Veneto ha riportato i dettagli delle richieste dei produttori della serie Netflix che tornerà in Italia dopo la quarta stagione che ha portato la protagonista, interpretata da Lily Collins, a Roma.

Nelle prossime puntate di Emily in Paris la giovane al centro della trama trascorrerà altro tempo in Italia, dopo essersi avvicinata sentimentalmente a Marcello Muratori, il personaggio affidato a Eugenio Franceschini nel capitolo precedente, di cui potete leggere la nostra recensione.

Emily in Paris 4: Lily Collins, Eugenio Franceschini in scena

Le cinquecento comparse che saranno coinvolte a Venezia dal 15 al 25 agosto sembra dovranno rispettare delle precise richieste dal punto di vista del look e avere una taglia compresa dalla 38 alla 42 per le donne, e dalla 46 alla 52 per gli uomini.

Il casting è ancora aperto e ci si può proporre inviando una foto a mezzo busto con numero di cellulare a veneziacasting@gmail.com.

Dove si svolgeranno le riprese di Emily in Paris a Venezia

Le location scelte per i ciak, in base all'ordinanza del Comune, dovrebbero essere campo Santi Giovanni e Paolo, San Francesco della Vigna, le Gallerie dell'Accademia e l'hotel Danieli che riaprirà le sue porte alla serie prima di riprendere le proprie attività nel 2026. Lungo il Canal Grande, inoltre, verranno girate delle scene in taxi che coinvolgono luoghi come la punta della Dogana e il molo del St Regis.

A Venezia sembra verrà girata anche la scena di una sfilata, ma non è stato svelato il luogo esatto. Non resta quindi che attendere le più che probabili foto dal set per poter scoprire qualche anticipazione sulla trama delle nuove puntate.