Emily in Paris 5: il trailer ufficiale svela la nuova vita di Emily a Roma

Ecco le prime immagini e sequenze della quinta stagione della serie con protagonista Lily Collins, ambientata nelle vie della capitale italiana.

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della quinta stagione di Emily in Paris, l'attesissimo nuovo capitolo della serie televisiva creata da Darren Star e interpretata da Lily Collins.

I dieci episodi della nuova stagione saranno disponibili dal 18 dicembre sulla piattaforma streaming di Netflix, dove potete trovare anche le altre quattro stagioni dello show.

Emily ricomincia da Roma

La nuova stagione di Emily in Paris si apre con la protagonista, Emily Cooper (Lily Collins), al timone di Agence Grateau a Roma, luogo in cui si troverà ad affrontare nuove sfide, sia professionali che sentimentali.

L'entusiasmo della protagonista per la vita nella Capitale sembra indirizzarla sul sentiero giusto, finché un'idea lavorativa si rivela un clamoroso fallimento.

Le conseguenze saranno inevitabili, tra delusioni amorose, ostacoli di carriera e la necessità di ritrovare un equilibrio, Emily decide di rifugiarsi nelle sue radici francesi ma un grande segreto rischia di compromettere i suoi legami più importanti. Emily ritroverà consapevolezza e relazioni maggiormente profonde proprio grazie a quanto vissuto in Italia.

Il team creativo e il cast di Emily in Paris 5

Il creatore e showrunner Darren Star torna per la quinta stagione di Emily in Paris, insieme ai produttori esecutivi Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss e Joe Murphy.

Nel cast della serie, giunta alla quinta stagione, spiccano Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie).

Accanto ai volti storici, arrivano anche new entry come Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princess Jane), Bryan Greenberg (Jake) e Michèle Laroque (Yvette). Emily in Paris è una delle serie più seguite su Netflix negli ultimi anni e la quinta stagione punta a consolidare il successo dello show televisivo con protagonista Lily Collins nel ruolo di Emily.