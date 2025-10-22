Emily in Paris 5, a Roma tutto è possibile nel trailer della nuova stagione

Netflix ha diffuso in streaming il primo teaser trailer della quinta stagione di Emily in Paris.

Come già noto da tempo, la nuova stagione, con Lily Collins nel ruolo di Emily Cooper, segue la protagonista con la passione per Parigi e la Francia mentre intraprende un nuovo viaggio a Roma. A giudicare dalle prime immagini, la nuova stagione vedrà l'intensificarsi della storia d'amore tra Marcello ed Emily, dato che li vediamo compiere un'avventura in barca, un viaggio on the road e partecipare ad alcune feste sfarzose.

Collins e Eugenio Franceschini recitano al fianco dei membri del cast della scorsa stagione Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) e Lucien Laviscount (Alfie). Tra le new entry troviamo Minnie Driver, che interpreterà la principessa Jane, un'amica reale del capo di Emily, Sylvie.

Emily in Paris 5, Lily Collins e Eugenio Franceschini in una scena

Dopo la parentesi romana, Emily tornerà presto a Parigi

Sebbene la quinta stagione inizi a Roma (riprendendo la storia dalla torrida relazione italiana di Emily con Marcello), il creatore dello show, Darren Star, ha assicurato ai fan che la serie tornerà alle sue origini parigine. "Emily sarà presente a Roma", ha dichiarato. "Ma questo non significa che non ritornerà a Parigi".

"Marcello è un'altra avventura che desideriamo per Emily perché, in definitiva, vogliamo che Emily riesca a trovare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata", ha aggiunto Star. "Vogliamo che Emily possa sorridere senza condizioni. Vogliamo vederla al di là della sua modalità vacanza. E lui arriva proprio al momento giusto".

Il trailer mostra anche che il personaggio di Lucas Bravo, Gabriel, ha abbandonato il look trasandato della scorsa stagione ed è tornato al suo stile originale da fusto, sfoggiando persino alcune mèches bionde e un'abbronzatura californiana.

Emily in Paris: Bruno Gouery e Samuel Arnold in una foto della quinta stagione

Quando esce in streaming la nuova stagione?

Netflix ha svelato che gli episodi della quinta stagione della serie arriveranno sulla sua piattaforma di streaming il 18 dicembre in un'unica soluzione. Questo vuol dire che tutti gli appassionati dello show potranno guardare i nuovi 10 episodi da subito.

Emily in Paris proseguirà la storia da dove si era interrotta: Emily si è trasferita a Roma, dopo aver iniziato una relazione con l'affascinante Marcello, mentre Gabriel si rendeva conto di quanto fosse profondo il suo amore per la giovane americana con cui ha una relazione davvero complessa e complicata.