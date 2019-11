Emily Blunt e Jamie Dornan nel dramma familiare Wild Mountain Thyme

Emily Blunt e Jamie Dornan saranno protagonisti del dramma familiare Wild Mountain Thyme, ambientato nell'Irlanda rurale. Il film ha appena concluso la fase di ripresa on location in Irlanda e a New York.

Di seguito Emily Blunt e Jamie Dornannella prima immagine di Wild Mountain Thyme, che vede i loro personaggi discutere sotto una nevicata.

Wild Mountain Thyme: Emily Blunt e James Dornan in una scena

Wild Mountain Thyme, adattamento della hit di Broadway del regista John Patrick Shanley Outside Mullingar, è una storia drammatica incentrata su una coppia di innamorati divisa dai dissidi familiari per via di una proprietà terriera che divide le due fattorie. Nel cast troviamo anche Jon Hamm, Dearbhla Molloy e Christopher Walken.

Emily Blunt è attualmente impegnata col marito John Krasinski nella lavorazione di A Quiet Place 2. Prossimamente la vedremo a fianco di Dwayne Johnson nell'adventure movie Disney Jungle Cruise.