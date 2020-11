Wild Mountain Thyme: Emily Blunt e Jamie Dornan diventano lo zimbello degli irlandesi per colpa dell'accento

Imitare l'accento irlandese non è una passeggiata. Ne sanno qualcosa le star Emily Blunt e Jamie Dornan, divenuti bersaglio delle prese in giro per via dell'accento improbabile sfoggiato nel trailer del romance Wild Mountain Thyme.

Wild Mountain Thyme: Emily Blunt e James Dornan in una scena

Il film diretto da John Patrick Shanley, basato sulla sua piece di Broadway del 2014 intitolata Outside Mullingar, vede coinvolto un cast stellare composto da Emily Blunt, Jamie Dornan, Jon Hamm e Christopher Walken. Dal trailer di Wild Mountain Thyme, lanciato pochi giorni fa, assistiamo a una travagliata storia d'amore tra la Blunt e Dornan ambientata tra passato e presente nella Contea di Mayo, nell'Irlanda del sud. Emily Blunt interpreta Rosemary Muldoon, amata in silenzio dall'amico Anthony Reilly (Dornan) senza che lui si sia dichiarato apertamente. Il padre di Anthony, interpretato da Walken, prova a vedere la fattoria di famiglia a un cugino americano (Jon Hamm) che per fortuna usa il suo vero accento (almeno lui).

Subito dopo l'uscita, il trailer è divenuto virale, ma per la ragione sbagliata. Gli utenti di Twitter hanno subito puntato il dito impietosamente contro i cliché irlandesi che abbondano fin dalle prime immagini, dall'ambientazione rurale ai maglioni di lana delle Aran, ma è l'accen to sfoggiato dagli attori a far tremare i polsi visto che, nonostante gli sforzi, Blunt, Dornan e Walken rischiano di entrare nel pantheon dei peggiori accenti irlandesi della storia del cinema, rubando il primato a Tom Cruise e Nicole Kidman in Cuori ribelli. Le critiche sono rivolte soprattutto a Jamie Dornan, che per altro è irlandese visto che proviene da Holywood, Contea di Down, nell'Irlanda del Nord.

Al pubblico ludibrio degli accenti sfoggiati nel trailer si sono uniti l'Aeroporto di Dublino, il National Leprechaun Museum, la polizia irlandese e molti comici locali. La sezione cultura dell'Irish Times ha postato un articolo dal titolo 'Wild Mountain Thyme trailer: What in the name of holy bejaysus is this cowpat?" mentre la rete nazionale irlandese RTE ha pubblicato un pezzo intitolato "Irish accent emergency declared after Wild Mountain Thyme trailer."

La stessa BBC, di là dal mare, si è posta lo stesso quesito chiedendosi se l'accento irlandese sia il più difficile da imitare. Più diplomaticamente, l'account Twitter ufficiale dell'ambasciata d'Irlanda a Washington D.C., forse per evitare una rottura nei rapporti diplomatici, ha twittato: "Dobbiamo ammettere che gli accenti irlandesi sono difficili da imitare (anche noi abbiamo dei problemi). Ma per il resto #WildMountainThyme sembra grandioso. E Jamie Dornan & Emily Blunt rappresentano una rappresentazione realistica, almeno in media, degli uomini e donne irlandesi. Veramente, siamo persone molto belle."