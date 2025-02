Emilia Perez: Netflix ha interrotto la campagna per gli Oscar di Karla Sofia Gascon

Karla Sofia Gascon non si recherà a Los Angeles per gli eventi promozionali legati alla stagione dei premi, ma potrebbe ancora partecipare ai Goya.

Questa settimana, la candidata all'Oscar come migliore attrice per Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón, avrebbe dovuto volare a Los Angeles dalla sua casa in Spagna per un'intensa settimana di eventi promozionali in vista della notte delle stelle.

Giovedì 6 febbraio, avrebbe dovuto sedersi con il suo scrittore/regista, Jacques Audiard, e le co-star, Selena Gomez e Zoe Saldaña, al pranzo degli AFI Awards. La sera di venerdì 7 febbraio, lei e i suoi colleghi si sarebbero riuniti di nuovo ai Critics Choice Awards, a un tavolo al centro del Barker Hangar di Santa Monica, mentre il giorno successivo avrebbero dovuto dividersi tra i Directors Guild Awards e i Producers Guild Awards, con Emilia Perez che guida le candidature di entrambi. Gascón doveva essere presente ai PGA Awards, presso l'hotel Fairmont Century Plaza di Century City, dove avrebbe dovuto fungere da presentatrice. Domenica 9 febbraio, infine, l'attrice era attesa a Santa Barbara dove avrebbe dovuto ritirare il Virtuoso Award presso l'Arlington Theatre insieme alla co-star Selena Gomez e a Fernanda Torres.

Tuttavia, dopo essere finita nel turbine delle polemiche per i tweet razzisti riemersi di recente, che prendevano di mira i mussulmani, George Floyd e la diversità agli Oscar, Netflix, che possiede i diritti di distribuzione di Emilia Pérez negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito - ha sospeso la sua campagna per gli Oscar. Come rivela l'Hollywood Reporter, Karla Sofia Gascon non si recherà a Los Angeles.

La campagna per gli Oscar va a rotoli?

Si dice che la tensione sia alta tra l'attrice e lo streamer, che ha investito milioni nella campagna promozionale per il film candidato a 13 premi Oscar, solo una nomination in meno rispetto al record di tutti i tempi. Adesso Netflix e Gascon comunicherebbero solo attraverso l'agente di Gascón, Jeremy Barber della UTA. Lo streamer ha appreso che alcuni candidati avrebbero minacciato di non partecipare agli eventi promozionali per gli Oscar se sarà presente la star di Emilia Perez e così cerca di correre ai ripari sospendendo la sua partecipazione.

Karla sofia Gascón potrebbe ancora partecipare agli eventi della stagione dei premi vicini a casa, come i Goya Awards, la versione spagnola degli Oscar, in programma sabato. L'Europa sembra più conciliante rispetto agli USA nei suoi confronti e l'attrice potrebbe sfruttare quei palchi per difendersi pubblicamente.

Karla Sofia Gascon e Zoe Sldana in una scenaa di Emilia Perez

Nel frattempo, con la tornata finale delle votazioni per l'Oscar che inizierà martedì 11 febbraio, Netflix si sta chiaramente impegnando per cercare di proteggere le altre candidate di Emilia Pérez, soprattutto Zoe Saldana, favorita nella categoria miglior attrice non protagonista, dai danni d'immagine provocati dalla collega.

Per il momento, Netflix ha rimosso il nome di Gascón dagli spot e dal materiale pubblicitario a sostegno della campagna per gli Oscar. Alcuni cartelloni pubblicitari che presentano immagini di Gascón metteranno presto in risalto altri membri del cast oltre a lei.

Iz collaboratori di Gascón potrebbero ancora ritrovarsi davanti ai microfoni questo fine settimana ad accettare i premi più importanti dei Critics Choice Awards (le cui votazioni si sono chiuse settimane fa, il 10 gennaio) e dei PGA Awards (le cui votazioni si sono chiuse il 30 gennaio). resta da vedere, se e come affronteranno il problema della sua assenza, l'elefante nella stanza.