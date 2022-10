Emancipation: Will Smith nel teaser del film di Antoine Fuqua

Apple TV+ ha condiviso il primo teaser di Emancipation, il nuovo film di Antoine Fuqua con star Will Smith ispirato a una storia vera che sarà distributo a dicembre.

Nel video si assiste a qualche scena della storia del protagonista che va alla ricerca della sua libertà fuggendo da una piantagione dove è schiavo e arrivando al Nord, dove combatte durante la Guerra Civile.

Emancipation, che arriverà nei cinema americani il 2 dicembre e il 9 dicembre in streaming. racconterà la storia di Peter (Will Smith), un uomo che fugge dalla schiavitù grazie alla sua intelligenza, a una fede incrollabile e al profondo amore per la sua famiglia.

Il lungometraggio si ispira alle foto del 1863 che sono state realizzate dai medici militari e sono state pubblicate da Harper's Weekly nel 1863. Negli scatti si vedevano anche le schiene degli schiavi, segnate dalle frustate dei loro padroni.

Nel cast ci sono anche Imani Pullum nel ruolo della figlia di Peter, Steven Ogg (Snowpiercer, Westworld) che avrà la parte del sergente Howard dell'esercito Confederato, Grant Harvey (Animal Kingdom, The Crossing) e Ronnie Gene Blevins (The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Joe) che interpretano i soldati Leeds e Harrington, Jayson Warner Smith (The Walking Dead, The Birth of a Nation) nel ruolo del capitano John Lyons che era il proprietario della piantagione dove Peter era schiavo, Jabbar Lewis (The Terminal List, Adventure Force 5) che ha il ruolo dello schiavo Tomas, Michael Luwoye (The Gifted, Prodigal Son) nei panni dello schiavo John, e Aaron Moten (Next, Disjointed) che interpreta Knowls, un uomo di razza mista che collabora con Fassel, il cui compito è di catturare gli schiavi e per questo viene considerato come un traditore dagli schiavi.

La sceneggiatura del film diretto e prodotto da Antoine Fuqua per Apple è stata scritta da William N. Collage.