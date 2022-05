Emancipation: l'uscita del film di Antoine Fuqua con star Will Smith slittata al 2023?

La data di uscita del film Emancipation con Will Smith sarebbe slittata al 2023. Il progetto prodotto da Apple e Westbrook Studios sembrava destinato a debuttare sul grande schermo in occasione dei festival autunnali, ma la release del progetto avrebbe subito un posticipo a causa delle polemiche legate a quanto avvenuto sul palco degli Oscar 2022.

Il sito di Variety sostiene che Emancipation - Oltre la libertà, diretto da Antoine Fuqua, veniva considerato il progetto in grado di replicare il successo di CODA. Una fonte vicina alla produzione ha spiegato che Apple e i filmmaker stanno ancora discutendo della possibile data di uscita del progetto, ma l'arrivo sugli schermi in autunno sarebbe stato ormai escluso.

Il magazine ha inoltre dichiarato che il progetto è attualmente in post-produzione, tuttavia la situazione non sembra sia il fattore determinante per lo slittamento.

Will Smith, dopo aver dato uno schiaffo a Chris Rock sul palco degli Oscar, non potrà più partecipare a ogni evento organizzato dall'Academy per 10 anni e i suoi progetti, che lo vedevano coinvolto come attore o produttore (tra cui Bright 2 e alcune docuserie), sono in fase di stallo. Prima della cerimonia dei riconoscimenti assegnati dall'Academy si parlava già di due possibili vittorie consecutive per la star nella categoria Miglior Attore grazie al film di Fuqua.

Il film è stato scritto da Bill Collage e nel cast c'è anche Ben Foster. Al centro della trama c'è uno schiavo che cerca di sfuggire ai proprietari della piantagione in cui lavora.