Emancipation: Steven Ogg tra i nuovi arrivi nel cast del film diretto da Antoine Fuqua

Emancipation sarà il nuovo film diretto da Antoine Fuqua e nel cast ci saranno anche Steven Ogg e Grant Harvey.

Il progetto avrà come star Will Smith e tra gli interpreti erano già stati annunciati Ben Foster, Charmaine Bingwa, Gilbert Owuor e Mustafa Shakir.

Le riprese del film sono attualmente in corso a New Orleans. Emancipation racconterà la storia di Peter (Will Smith), un uomo che fugge dalla schiavitù grazie alla sua intelligenza, a una fede incrollabile e al profondo amore per la sua famiglia. Peter deve inoltre evitare dei cacciatori e le paludi della Louisiana nel tentativo di ottenere la sua libertà.

Il film si ispira alle foto del 1863 che sono state realizzate dai medici militari e sono state pubblicate da Harper's Weekly nel 1863. Negli scatti si vedeva anche la schiena rovinata dalle frustate delle persone che lo tenevano come schiavo.

I nuovi arrivi nel cast annunciati oggi sono quelli di Steven Ogg (Snowpiercer, Westworld) che avrà la parte del segente Howard dell'esercito Confederato, Grant Harvey (Animal Kingdom, The Crossing) e Ronnie Gene Blevins (The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Joe) che interpretano i soldati Leeds e Harrington, Jayson Warner Smith (The Walking Dead, The Birth of a Nation) nel ruolo del capitano John Lyons che era il proprietario della piantagione dove Peter era schiavo, Jabbar Lewis (The Terminal List, Adventure Force 5) che ha il ruolo dello schiavo Tomas, Michael Luwoye (The Gifted, Prodigal Son) nei panni dello schiavo John, e Aaron Moten (Next, Disjointed) che interpreta Knowls, un uomo di razza mista che collabora con Fassel (Foster), il cui compito è di catturare gli schiavi, e viene considerato come un traditore dagli schiavi.

La sceneggiatura del film che sarà diretto e prodotto da Antoine Fuqua per Apple è stata scritta da William N. Collage.