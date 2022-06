Elvis convince ai box office americani superando quota 30 milioni di dollari

Elvis sembra destinato ad avere un debutto ai box office americani a quota 31.5 milioni di dollari.

Nonostante una durata di oltre 2 ore e 30 minuti, il progetto diretto da Baz Luhrmann sembra abbia conquistato l'attenzione degli spettatori.

Il film Elvis, con star Austin Butler, ha avuto per ora un pubblico composto per il 58% da donne e per il 30% da spettatori di età superiore ai 55 anni.

Questa settimana, inoltre, Top Gun: Maverick nel weekend ha superato quota mezzo miliardo di dollari arrivando a 521.2 milioni.

Per ora ai box office sembra ci sia una lotta per il primo posto tra Elvis e Top Gun: Maverick che ha incassato altri 30 milioni di dollari, pur registrando un calo del 33%.

Secondo il sito RelishMix, gli scettici e chi ha ammirato Elvis Presley tendenzialmente tendono a stare distante dai film in cui si rappresenta l'icona della musica, ma le clip e i commenti di Priscilla e Lisa Marie Presley hanno convinto anche i fan più leali. La trasformazione del protagonista Austin Butler in Elvis sembra poi sia stata approvata anche da chi era scettico all'idea della realizzazione del progetto.

Elvis, la recensione: il Re in gabbia

Ai box office, inoltre, Black Phone è arrivato a 23.2 milioni e dovrebbe inserirsi nella top 10 al quarto posto, alle spalle di Jurassic World: Il dominio che ha guadagnato 26.1 milioni. Lightyear - La vera storia di Buzz, invece, si è fermato a quota 17-19 milioni, non andando oltre il quinto posto.

Alle sue spalle si posiziona Doctor Strange nel Multiverso della Follia e, a sorpresa, il film indiano Jug Jugg Jeeyo che è stato proposto in 318 sale. La commedia romantica diretta da Rah Mehta segue il viaggio della coppia composta da Kuku e Naina dall'India al Canada, nel tentativo di dire alla famiglia che stanno per divorziare.

La top 10 si conclude con Everything, Everwhere All At Once, Bob's Burgers e The Bad Guys.