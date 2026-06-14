Elsbeth 3 stasera su Rai 2: trama, cast e numero episodi della nuova stagione

Stasera su Rai 2 arriva Elsbeth 3: trama, cast e numero episodi della nuova stagione della serie con Carrie Preston tra indagini bizzarre, ironia e colpi di scena a New York.

L'attesa è finita per gli amanti del legal drama più originale della TV. Stasera, domenica 14 giugno alle 21:00, Rai 2 trasmette in prima visione assoluta l'attesissimo debutto della terza stagione di Elsbeth, lo spin-off di grande successo nato dalle costole di The Good Wife e The Good Fight.

Elsbeth 3: le anticipazioni della prima puntata

L'istrionica Carrie Preston torna a vestire i panni di Elsbeth Tascioni, l'avvocata anticonformista e geniale che ha conquistato il pubblico. Trasferitasi da Chicago a New York, Elsbeth continuerà a collaborare con il NYPD, usando il suo approccio bizzarro e la sua ironia tagliente per notare quei dettagli microscopici che sfuggono a chiunque altro.

La serata si preannuncia ricca di colpi di scena con ben tre episodi in prima visione. Nel primo appuntamento, intitolato Sì, e..., Elsbeth si immerge nel mondo della stand-up comedy notturna per indagare su un misterioso omicidio, scoprendo una rete di veleni e forti tensioni tra il conduttore dello show e gli autori.

Wendell Pierce è il capitano del NYPD Wagner

La tensione sale alle stelle nel secondo episodio, Quel pomeriggio di un giorno da bambole: un'indagine per omicidio all'interno di un famosissimo negozio di giocattoli di New York si trasforma improvvisamente in un sequestro con ostaggi. Sarà proprio Elsbeth a dover improvvisare il delicatissimo ruolo di negoziatrice per evitare il peggio.

A chiudere la prima serata sarà l'episodio Vedova inconsolabile, incentrato sulla strana vicenda di una nota influencer del dolore. Il marito della donna, creduto morto da tempo, ricompare miracolosamente, ma il ricongiungimento della coppia prenderà una piega tragica e fatale.

Il colpo di scena orizzontale: Oltre ai casi verticali, la trama si fa fitta anche per la vita privata della protagonista. L'incontro totalmente inaspettato di Elsbeth con una sua vecchia amica rischia infatti di far saltare la copertura di una pericolosa operazione segreta.

Il cast e il numero di episodi della terza stagione

Il cast principale della serie vede come assoluta protagonista l'attrice premiata agli Emmy Carrie Preston, che torna a interpretare l'eccentrica e brillantissima avvocata Elsbeth Tascioni. Al suo fianco, nel nucleo centrale del racconto ambientato a New York, recitano Carra Patterson nei panni dell'ufficiale di polizia Kaya Blanke e Wendell Pierce nel ruolo del capitano del NYPD C.W. Wagner.

Elsbeth è stata ufficialmente confermata da CBS per una quarta stagione. La terza, che parte stasera su Rai 2, sarà composta da venti episodi. Domenica prossima la rete trasmetterà una nuova puntata della serie, che unisce più generi: poliziesco, legal drama e commedia.