Elsbeth 3 su Rai 2: trama, cast e quanti episodi vanno in onda stasera

Prosegue su Rai 2 la terza stagione di Elsbeth, la serie crime con Carrie Preston. Ecco le trame della serata e quanti episodi sono previsti nel nuovo appuntamento del 5 luglio.

Nuovo appuntamento con Elsbeth, la serie crime americana con Carrie Preston nei panni dell'eccentrica avvocata Elsbeth Tascioni. Nella serata di stasera, domenica 5 luglio, Rai 2 propone tre nuovi episodi della terza stagione. Elsbeth sarà alle prese con tre casi molto diversi tra loro: un omicidio che scuote il mondo del basket universitario, un delitto che riporta a galla vecchie rivalità nell'esclusivo ambiente delle top model e un mistero ambientato dietro le quinte di una prestigiosa compagnia di balletto, impegnata in una moderna rilettura dello Schiaccianoci.

Guida agli episodi di Elsbeth del 5 luglio su Rai 2

Nel triplo appuntamento di questa sera vedremo la nostra protagonista alle prese con tre mondi apparentemente dorati ma ricchi di segreti: si comincia con un misterioso omicidio nel dietro le quinte del basket universitario tra coach leggendari e giovani social media manager; si passerà poi alle spietate passerelle dell'alta moda per far luce sulla morte di una famosa supermodella degli anni '90; e infine, l'infallibile intuito di Elsbeth dovrà sciogliere un "osso duro" dietro il sipario del teatro, indagando sul delitto di un dispotico direttore artistico durante le repliche natalizie de Lo Schiaccianoci.

Episodio 8: Caso disperato

Il caotico e competitivo mondo del basket universitario fa da sfondo a questo episodio. Il leggendario coach Russell Willoughby (interpretato da Sam McMurray) è tornato dal pensionamento per guidare la squadra della St. Ivan's University, ma i risultati sono disastrosi. La stampa sportiva e i tifosi attribuiscono il crollo della squadra alla sua nuova e giovanissima fidanzata, Peyton Ramsey (Lana Condor), una social media manager di 22 anni che si intromette costantemente nella gestione del team per curare il "brand" del coach.

Lana Condor

Le tensioni raggiungono il limite quando Dave Coppin, il direttore atletico dell'università, stanco del circo mediatico, ha un duro scontro pubblico con Peyton. Poche ore dopo, l'uomo viene trovato morto. Sebbene la scena del crimine iniziale suggerisca una rapina finita male in un vicolo, la polizia intuisce presto che c'è sotto qualcosa di più sinistro.

Elsbeth Tascioni (Carrie Preston) interviene sul caso affiancata da una nuova investigatrice, la Detective Nina Taylor (Britne Oldford). Fin da subito, l'infallibile spirito di osservazione di Elsbeth nota che i dettagli non quadrano: la rapina è solo una messinscena e il delitto è avvenuto in realtà all'interno della palestra, precisamente nella zona delle vasche del ghiaccio.

Episodio 9: Non titubare!

Il patinato ma spietato mondo dell'alta moda degli anni '90 torna a galla in questo episodio. L'atmosfera elettrizzante di una reunion esclusiva tra vecchie glorie delle sfilate si trasforma in un incubo quando Madison Fortune (interpretata da Nicole LaLiberté), una celebre supermodella dell'epoca, viene trovata morta in circostanze misteriose.

Daniel Oreskes e Carrie Preston

La tragedia riapre immediatamente vecchie ferite e riaccende i riflettori su una rivalità mai del tutto sopita: quella tra la vittima e l'altra iconica top model dell'epoca, Tiff Giles (interpretata da Jaime Pressly). Le due donne condividevano un passato glorioso, ma anche un oscuro segreto legato a una violenta aggressione avvenuta molti anni prima, un evento che aveva cambiato per sempre le loro carriere e le loro vite.

Episodio 10: Una noce dura da schiacciare

Il magico ma spietato mondo della danza classica newyorkese fa da sfondo a questo episodio, ambientato durante il periodo natalizio. Una prestigiosa compagnia di ballo è nel bel mezzo delle repliche dello storico spettacolo Lo Schiaccianoci. L'atmosfera festosa si rompe bruscamente quando Donovan Chase (interpretato da Gabriel Ebert) il severo e pretenzioso direttore artistico della compagnia viene trovato senza vita nel suo ufficio all'interno del teatro.

Carrie Preston, Andrew Rannells e Willow McConnaugh

Il corpo viene rinvenuto in circostanze bizzarre che richiamano gli elementi scenici del balletto stesso. Sebbene in un primo momento si pensi a una tragica fatalità dovuta a un malfunzionamento delle pesanti attrezzature del palcoscenico, i rilievi della scientifica svelano subito la natura dolosa dell'evento: si tratta di omicidio.

Elsbeth Tascioni viene chiamata a investigare e si ritrova a muoversi tra scarpette da punta, tutù e forti tensioni emotive. Il dietro le quinte del teatro si rivela un nido di vipere: il direttore artistico era odiato da molti per via del suo carattere dispotico e per la sua abitudine di distruggere le carriere delle giovani promesse.

Dove vedere Elsbeth 3 in tv e in streaming

La terza stagione delle serie con Carrie Preston va in onda questa sera, domenica 5 luglio 2026, dalle 21:00 su Rai 2. Gli episodi saranno visibili anche in live streaming su RaiPlay dove, nella sezione on demand, sono già disponibili anche tutte le puntate precedenti.