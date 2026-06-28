Elsbeth stasera su Rai 2: trama e il cast degli episodi del 28 giugno

Carrie Preston torna nei panni dell'acuta avvocata Elsbeth Tascioni. Nella puntata di stasera dovrà risolvere due nuovi intricati casi tra un bunker hi-tech, un convento e una morte tutta da chiarire.

Nuovo appuntamento con Elsbeth, la serie crime americana con Carrie Preston nei panni dell'eccentrica avvocata Elsbeth Tascioni. Nella serata di stasera, domenica 28 giugno, Rai 2 propone due nuovi episodi della terza stagione, tra un misterioso caso ambientato nel bunker di un miliardario della tecnologia e la morte sospetta di una celebre pop star all'interno di un convento. Ecco la trama e le anticipazioni degli episodi in onda questa sera.

Le trame della puntata del 28 giugno

Nel doppio appuntamento di questa sera, Elsbeth dovrà prima fare luce sulla misteriosa scomparsa di un consulente all'interno del bunker di un miliardario ossessionato dalla sicurezza, per poi indagare sulla morte di una celebre pop star precipitata dal campanile di un convento che aveva appena deciso di acquistare. Due indagini molto diverse tra loro, che porteranno alla luce segreti, interessi nascosti e nuovi sviluppi nella trama orizzontale della stagione.

Episodio 6 - Il bunker

Craig Hollis, eccentrico miliardario del settore tecnologico, vive ossessionato dalla sicurezza e dalle possibili minacce esterne. Quando il suo consulente per la gestione delle crisi scompare misteriosamente all'interno del sofisticato bunker antipanico della sua lussuosa abitazione, Elsbeth viene chiamata a indagare.

Tony Hale e Carrie Preston

Seguendo il suo consueto metodo fatto di osservazioni apparentemente banali ma estremamente acute, Elsbeth scopre che dietro l'ossessione per la sicurezza si nascondono paranoia, segreti e rapporti personali molto più complessi del previsto. L'indagine mette in discussione il confine tra prudenza e follia, mostrando come la tecnologia e il desiderio di controllare ogni rischio possano trasformarsi in una trappola.

Nel frattempo, sul fronte personale, Elsbeth incontra Winnie, la vedova del defunto giudice Crawford: un incontro che riporta in primo piano le conseguenze della vicenda che aveva coinvolto il magistrato e apre nuovi sviluppi narrativi per la stagione.

Episodio 7 - Dieci piccole suore

L'episodio si apre con l'annuncio che Alaïa Jade, celebre pop star, ha deciso di acquistare un antico convento in difficoltà economica per trasformarlo in uno studio di registrazione e in un rifugio creativo. La notizia divide profondamente le suore: alcune vedono nella vendita una possibilità di sopravvivenza, mentre altre sono determinate a salvare il convento a ogni costo.

Dominic Fumusa e Carrie Preston

Poco dopo, Alaïa muore precipitando dal campanile in quello che inizialmente sembra un tragico incidente. Elsbeth, però, nota subito alcune incongruenze e comincia a indagare. Interrogando religiose, membri della diocesi e collaboratori della cantante, emerge un intreccio di segreti, interessi economici e forti convinzioni morali. Come spesso accade nella serie, l'attenzione non si concentra solo sul "chi", ma soprattutto sul "come": Elsbeth ricostruisce una catena di eventi apparentemente insignificanti che rivela un omicidio accuratamente orchestrato.

Nel frattempo, la trama orizzontale della stagione prosegue: Teddy, figlio di Elsbeth, continua a indagare sul passato di Alec Bloom, facendo emergere nuove incongruenze destinate ad avere conseguenze negli episodi successivi.

Il cast degli episodi di questa sera

La terza stagione di Elsbeth continua a brillare per la capacità di attrarre guest star di altissimo livello, capaci di dare vita a sfide intellettuali e siparietti memorabili con la bizzarra protagonista. Nel sesto episodio, Il bunker, il vincitore di due premi Emmy Tony Hale interpreta magnificamente Craig Hollis. A impreziosire l'episodio c'è anche la partecipazione di Henny Russell nei panni di Winnie Crawford.

Nel settimo episodio, Dieci piccole suore, dove assistiamo al monumentale arrivo della leggendaria attrice due volte premio Oscar Dianne Wiest nel ruolo di Madre Costanza, la severa e vigile superiora di un convento in fallimento. La stravagante pop star Alaïa Jade è interpretata dalla giovane Lindsey Normington.