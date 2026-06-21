Nuovo doppio appuntamento con Elsbeth 3 su Rai 2. Ecco la trama e le anticipazioni degli episodi in onda domenica 21 giugno, tra un misterioso caso di Halloween e un omicidio nel mondo dell'arte e della poesia.

Prosegue la terza stagione di Elsbeth su Rai 2. Stasera, domenica 21 giugno, in prima serata, l'eccentrica avvocata interpretata da Carrie Preston torna a risolvere nuovi intricati casi di omicidio con il suo inconfondibile intuito. Nel corso della serata andranno in onda due episodi che porteranno la protagonista a indagare tra misteri legati ad Halloween e nel raffinato mondo dell'arte e della poesia. Ecco la trama e tutte le anticipazioni degli episodi in onda oggi.

Le trame della puntata del 21 giugno

Gli episodi di questa sera mescolano magistralmente atmosfere gotiche, intrighi d'alta classe e grandi ritorni dal passato. Tra la notte di Halloween a Sleepy Hollow nell'episodio Labirinto stregato e i sofisticati circoli letterari di Manhattan in Giustizia poetica, l'eccentrica avvocata Elsbeth Tascioni si troverà a dover decifrare delitti complessi travestiti da leggende metropolitane e facciate intellettuali.

Episodio 4, Labirinto stregato: Omicidio a Sleepy Hollow

L'episodio è a tema Halloween e si sposta fuori dalla solita routine di Manhattan per ambientarsi nella suggestiva ed evocativa cornice di Sleepy Hollow. La vicenda ruota attorno a una faida di vicinato portata all'estremo: una casalinga locale, rigida, maniaca del controllo e fortemente legata alle tradizioni del quartiere, si scontra duramente con una nuova vicina dallo spirito decisamente più libero ed esuberante. La rivalità tra le due donne cresce a dismisura fino a raggiungere un macabro culmine proprio nella notte di Halloween, quando viene scoperto un vero e proprio delitto (con tanto di decapitazione che strizza l'occhio alla leggenda del Cavaliere senza testa).

Sarah Steele è Marissa Gold

Elsbeth deve quindi usare tutta la sua arguzia per scindere la finzione della festa dalla realtà del crimine, smascherando il colpevole nascosto dietro le maschere. Mentre Elsbeth si destreggia tra zucche e travestimenti, l'episodio sviluppa un'importante linea narrativa orizzontale incentrata sul Capitano Wagner: Nel corso dell'episodio, l'uomo fa una scoperta piuttosto spaventosa e sconcertante legata alla vita personale della figlia, che lo costringe a ridefinire il loro rapporto e a confrontarsi con le sue ansie di padre protettivo.

Episodio 5, Giustizia poetica: Il Delitto nel Mondo dell'Arte

L'episodio si apre scuotendo profondamente l'ambiente artistico no-profit di New York. Un importante e facoltoso donatore viene trovato morto in circostanze sospese. Fin da subito, i sospetti di Elsbeth Tascioni si concentrano su Gary Pidgeon (interpretato dalla guest star William Jackson Harper), un amico stretto della vittima nonché stimato fondatore di un'importante rivista di poesia. Elsbeth, con il suo solito intuito infallibile mascherato da bizzarria, inizia a scavare dietro la facciata intellettuale e apparentemente addolorata dell'uomo, convinta che Gary nasconda un movente molto forte legato ai soldi o al prestigio della sua pubblicazione.

Oltre al caso di omicidio, l'episodio è segnato da un importantissimo crossover per i fan dell'universo di The Good Wife e The Good Fight: Elsbeth si imbatte casualmente nella sua vecchia amica Marissa Gold (interpretata da Sarah Steele). Marissa sta seguendo le orme di suo padre, l'iconico Eli Gold, ed è ora la responsabile della campagna elettorale di un candidato sindaco a New York. L'incontro non è solo una reunion nostalgica: Marissa sta cercando di ripulire l'immagine pubblica del suo candidato e di metterlo in buona luce con il dipartimento di polizia di New York (NYPD), incrociando inevitabilmente il lavoro investigativo di Elsbeth e del Capitano Wagner.

Il cast principale: tra conferme e un addio (temporaneo)

Il cast principale della serie vede ancora una volta come assoluta protagonista l'attrice vincitrice di un Emmy Carrie Preston, che torna a vestire i panni dell'eccentrica e brillantissima avvocata Elsbeth Tascioni. Al suo fianco ritroviamo Wendell Pierce nel ruolo del capitano del NYPD C.W. Wagner.

Nella terza stagione Carra Patterson, interprete dell'agente Kaya Blanke, apparirà soltanto in alcune puntate. L'attrice si è infatti temporaneamente allontanata dal set per la maternità. La produzione e gli autori hanno scelto di non sostituire il personaggio con una nuova partner fissa di Elsbeth. Nelle indagini, infatti, la protagonista sarà affiancata di volta in volta da detective e agenti diversi.