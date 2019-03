Elizabeth Debicki nel cast del nuovo film di Christopher Nolan

Elizabeth Debicki farà parte del nuovo film di Christopher Nolan e reciterà quindi accanto a Robert Pattinson e John David Washington.

Il progetto viene descritto come un epico blockbuster pieno d'azione realizzato in formato IMAX e per ora, come da tradizione quando si parla dei progetti diretti dal regista, non sono stati diffusi ulteriori dettagli riguardanti la trama.

L'attrice australiana ha recentemente recitato in Widows, il progetto diretto da Steve McQueen, ed è apparsa in successi ai box office come Guardiani della Galassia Vol. 2 e Operazione U.N.C.L.E..

Il lungometraggio diretto da Christopher Nolan, ancora senza un titolo ufficiale, verrà distribuito nei cinema americani a partire dal 17 luglio 2020, segnando il ritorno dietro la macchina da presa del filmmaker dopo aver proposto Dunkirk, progetto girato interamente con le telecamere in formato 70mm IMAX. Nolan sarà inoltre coinvolto come produttore esecutivo del lungometraggio in collaborazione con la moglie Emma Thomas.