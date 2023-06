Elemental, Pete Docter sul flop: 'Disney ha addestrato le famiglie ad aspettare il debutto su Disney+'

Dopo la premiere al Festival di Cannes 2023, Elemental è arrivato nelle sale americane, ma il pubblico non sembrerebbe aver risposto in maniera positiva. Il nuovo film della Pixar ha infatti incassato soltanto 29,5 milioni di dollari da 4.035 sale, segnando la seconda peggior apertura di sempre nella storia dello studio. A commentare il flop ci ha pensato Pete Docter, creative chief officer di Pixar, in una recente intervista ai microfoni di Variety.

Elemental: una scena del film

"Abbiamo fatto una ricerca e sembra che buona parte del pubblico sia propensa a tornare al cinema, soprattutto i più giovani. Le famiglie con bambini, invece, sono più riluttanti per via dei costi. Non è una voce nell'economia domestica andare al cinema e comprare i pocorn. Senza dubbio è un buon momento rispetto a prima, ma sono molto selettivi su ciò che vanno a vedere. Per questo è più difficile proporre al pubblico film originali" ha dichiarato Pete Docter. "Di solito si preferisce guardare un sequel di qualcosa che si conosce già. Elemental è un progetto originale e quello che stiamo cercando di fare è puntare sulla spettacolarità a larga scala e su tutte quelle cose che rendono l'esperienza diversa e di maggiore impatto. Il pubblico si è abituato all'uscita su Disney+. Sì, potete vederlo sul vostro piccolo schermo, e sarà bello anche lì, ma il cinema è un'esperienza diversa".

Pete Docter ha poi commentato le recensioni negative emerse a Cannes: "Il film è stato proiettato, abbiamo avuto una standing ovation di sette minuti e si poteva sentire l'amore del pubblico verso il film. Hanno risposto davvero bene. Poi è caduto l'embargo e alcune recensioni sono state piuttosto sgradevoli. Probabilmente ci sono molte ragioni per questo. Questo è il nostro 27° film. Per qualche motivo, sembra che veniamo criticati non solo in base ad altri film, ma anche in base alle nostre cose".

Elemental: cosa ci aspettiamo dal nuovo film Pixar

Il cast di Elemental

Nella versione italiana del film, prestano le proprie voci Valentina Romani nel ruolo di Ember, una brillante ragazza di fuoco sulla ventina con un grande senso dell'umorismo che ama la sua famiglia ma che a volte si infiamma facilmente; Stefano De Martino nel ruolo di Wade, un attento ed empatico ventenne di acqua che non ha paura di mostrare le proprie emozioni, che sono difficili da non notare; Serra Yilmaz nel ruolo della mamma di Ember, Cinder; e Hal Yamanouchi nel ruolo del padre di Ember prossimo alla pensione, Bernie.

Elemental arriverà il 21 giugno nelle sale italiane insieme al nuovo cortometraggio Pixar L'Appuntamento di Carl.