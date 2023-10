Elemental, Pete Docter: 'Il flop al debutto in sala? Colpa di Disney+'

Elemental ha rischiato seriamente di diventare uno dei peggiori flop della Pixar, ma ha potuto godere di una vera e propria rinascita nelle settimane successive al disastroso debutto in sala. Pete Docter però si è scagliato nuovamente contro Disney+.

Parlando con il New York Times, Pete Docter ha riflettuto su come l'esistenza di Disney+ e le uscite esclusive sulla piattaforma abbiano avuto un impatto negativo su Elemental:

"C'è stato un cambiamento generale nelle abitudini di visione del pubblico in seguito alla pandemia, ma è anche il caso specifico di Disney+. Abbiamo continuato a dire alle persone: 'Ehi, tutto questo sarà disponibile su Disney+!'".

Quali sono i prossimi film Pixar in uscita?

I prossimi due film dello studio hanno già una data di uscita e arriveranno nelle sale cinematografiche, molto prima del loro debutto su Disney+, come inizialmente previsto per tutti i grandi progetti della società.

Nel marzo 2024 arriverà nelle sale Elio. La storia è incentrata su un ragazzo che viene scambiato per il rappresentante intergalattico della Terra e che lo porterà a vivere l'avventura più inaspettata e incredibile della sua vita attraverso l'universo.

Inside Out 2: nuovi aggiornamenti sul sequel del film Pixar

A giugno dello stesso anno, Riley e le sue emozioni torneranno in Inside Out 2, che seguirà la ragazza e il modo in cui la sua crescita influisce sui personaggi che vivono nella sua testa.