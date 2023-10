Elemental: il successo del film Pixar continua anche in streaming

Il film animato Elemental, targato Pixar, continua a essere molto apprezzato, come dimostrano i dati delle visualizzazioni.

Elemental sembrava destinato ad avere dei risultati davvero deludenti ai box office, ma settimana dopo settimana è riuscito a raggiungere quota 484 milioni di dollari ai box office.

Il film Pixar sta ora continuando a ottenere successo in streaming.

I dati delle visualizzazioni

Un'immagine di Elemental

A settembre Elemental ha registrato il miglior debutto in streaming su Disney+ per un film, superando anche Red. I dati rilevati da Nielsen svelano ora che il lungometraggio diretto da Peter Sohn, dal 18 al 24 settembre, ha registrato 1,3 miliardi di minuti visti.

La sirenetta, nella sua nuova versione, è rimasto alle spalle del film animato, rimanendo sotto di 400 milioni di minuti.

Elemental in blu-ray, la recensione: ecco perché la rivincita del film Pixar continuerà anche in homevideo

I dettagli del film

Ambientato a Element City, dove gli elementi - Fuoco, Acqua, Terra e Aria - vivono insieme, il lungometraggio originale introduce Ember, la cui amicizia con un ragazzo di nome Wade, divertente e sdolcinato, mette alla prova le sue convinzioni sul mondo in cui vivono. Elemental è diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream, mentre Pete Docter è il produttore esecutivo. La sceneggiatura è di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, con un soggetto di Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh.

Nella versione italiana del film, prestano le proprie voci Valentina Romani nel ruolo di Ember, una brillante ragazza di Fuoco sulla ventina con un grande senso dell'umorismo che ama la sua famiglia ma che a volte si infiamma facilmente; Stefano De Martino nel ruolo di Wade, un attento ed empatico ventenne di Acqua che non ha paura di mostrare le proprie emozioni, che sono difficili da non notare; Serra Yilmaz nel ruolo della mamma di Ember, Cinder; e Hal Yamanouchi nel ruolo del padre di Ember prossimo alla pensione, Bernie. Inoltre, Francesco Bagnaia, pilota motociclistico e campione del mondo in carica di MotoGP, interpreta uno speciale cameo nel ruolo di "Pecco".