El Muerto, confusione per il film Spider-Verse della Sony: è in stallo?

A quanto pare, il film su El Muerto annunciato da Sony diversi mesi fa sarebbe in fase di stallo secondo le recenti rivelazioni del suo protagonista, ovvero il rapper portoricano vincitore di un Grammy, Benito Antonio Martínez Ocasio, meglio conosciuto come Bad Bunny.

In un articolo del Time su Bad Bunny, al rapper è stato chiesto di parlare di El Muerto. Secondo quanto riferito, la star ha "finto di essere confusa" e ha confermato che le riprese non hanno ancora avuto luogo. Il suo agente ha poi dichiarato al Time che il film è in fase di sviluppo ma è "in stallo", mentre un rappresentante della Sony ha rifiutato di commentare l'articolo. In seguito, il rapper ha scherzato suggerendo che "forse mi sostituiranno con Pedro Pascal".

Nei fumetti, Juan Carlos Estrada Sanchez è un wrestler dotato di superpoteri che si fa chiamare El Muerto. Ha ereditato i suoi poteri dal padre, che ha sacrificato la sua vita per salvare Juan Carlos dalla nemesi di lunga data della loro famiglia, El Dorado. Durante un incontro di wrestling di beneficenza, Juan Carlos quasi smaschera l'Uomo Ragno, che a sua volta lo punge con un veleno paralizzante. Dopo aver fallito nel tentativo di sconfiggere l'Uomo Ragno, El Dorado torna per porre fine alla vita di El Muerto. Tuttavia, Spider-Man interviene e lo salva in tempo.

El Muerto: Jonás Cuarón dirigerà il rapper Bad Bunny nello spin-off dello Spider-Verse di Sony

Bad Bunny non è nuovo al wrestling: ha vinto il campionato WWE 24/7 e ha partecipato a diversi eventi, tra cui WrestleMania 37, con due partecipazioni alla Royal Rumble. È apparso anche come personaggio ricorrente in Narcos: Mexico e nel thriller d'azione sempre della Sony Bullet Train.

Nel frattempo, si sono concluse da poco le riprese di Madame Web, altro film dello Spider-Verse della Sony.