El Muerto: Ana De Armas protagonista del nuovo spinoff dello Spider-Verse di Sony?

Si torna a parlare di El Muerto, nuovo capitolo dello Spider-Man Extended Universe di Sony le cui riprese dovrebbero prendere il via a breve. Secondo alcune voci, la star di Blonde Ana de Armas, potrebbe affiancare il rapper e wrestler Bad Bunny, già confermato come protagonista maschile del cinecomic.

Secondo ScreenGeek, Ana de Armas avrebbe avuto un incontro coi produttori di Sony, confermando la capacità dello studio di attrarre talenti di primo piano nonostante l'accoglienza controversa della critica nei confronti di titoli come Venom e Morbius.

No Time To Die: Ana de Armas in una foto della premiere del film

A dirigere El Muerto sarà Jonás Cuarón, figlio del premio Oscar Alfonso Cuarón, che utilizzerà una sceneggiatura di Gareth Dunnet-Alcocera.

El Muerto è un personaggio che fa parte dell'universo di Spider-Man e il film segnerebbe la prima volta che un personaggio latino guida un film live-action Marvel. È un antieroe e figlio di un luchador (lottatore) prossimo in linea per ereditare il potere ancestrale di El Muerto.

Ballerina, Ana de Armas: "Lo spinoff di John Wick sarà il mio ultimo film d'azione"

Il personaggio di El Muerto, alias Juan Carlos, era un wrestler dotato di super poteri che in origine sfida Spider-Man in un incontro per beneficienza in cui riesce quasi a strappargli la maschera prima di essere fermato da un veleno paralizzante. Dopo che il suo oppressore El Dorado minaccia la sua vita, El Muerto viene salvato da Spider-Man e i due uniscono le forse per sconfiggere El Dorado.

"È incredibile", ha commentato Bad Bunny all'inizio di quest'anno al Cinemacon riguardo al suo coinvolgimento in El Muerto. "Adoro il wrestling. Sono cresciuto guardando il wrestling e sono un wrestler. Sono un ex campione, quindi è per questo che amo questo personaggio. Penso che sia il ruolo perfetto per me e sarà epico".

Sony Pictures punta a distribuire El Muerto a gennaio 2024.