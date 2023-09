El muerto: Bad Bunny è fuori dallo spin-off di Spider-Man

Altre brutte notizie per i fan di El Muerto, l'atteso spinoff dello Spider-Man Extended Universe, che stavolta perde il suo protagonista... Cosa succede in casa Sony? La parola a Bad Bunny.

Già all'inizio dell'estate Sony aveva cancellato dal calendario lo spinoff di Spider-Man che, secondo i piani, sarebbe dovuto uscire il 12 gennaio 2024, ma a quanto pare il futuro è ancora più incerto per El Muerto. Quello che sarebbe dovuto essere il protagonista, il rapper Bad Bunny, non fa più parte del film e la notizia sembra confermare il definitivo abbandono del film da parte di Sony.

Bad Bunny è out

Questo sembrava essere il ruolo dei sogni del rapper americano che, stando ai rumors avrebbe avuto carta bianca da parte di Sony sulla scelta del personaggio da interpretare nello Spider-Man Extended Universe, scegliendo proprio l'oscuro El Muerto. Cosa è successo dunque? Raggiunto da Vanity Fair Bad Bunny, affiancato dalla sua agente Sujeylee Solá si esprime in modo laconico in merito, al contrario di quanto ci si aspetterebbe. Il rapper si limita a dire, infatti, che "la questione è delicata", lasciando che sia Solá a rispondere con un definitivo "ovviamente è fuori" che mette un punto alla questione.

Superato l'imbarazzo suscitato dall'affaire El Muerto, Bad Bunny si concentra invece su quello che sarà il suo futuro nel mondo del cinema, che sembrerebbe non prevedere ulteriori blockbuster o film d'azione. "Io sono un grande consumatore di film ma non guardo molti film d'azione. Direi addirittura che è il genere che preferisco di meno", ammette per poi aggiungere "Mi piacerebbe davvero interpretare altri generi, magari qualcosa con un po' più di dramma, anche di romanticismo, o di commedia...o magari un film storico con un po' di azione".

Lo spinoff dello Spider-Man Extended Universe sembra quindi già acqua passata, anche se la Sony non ha ancora confermato che non andrà avanti con il progetto. Ma è difficile immaginare che voglia farlo ora che Bad Bunny non è più coinvolto...