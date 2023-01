Madame Web: il logo rivelato al termine delle riprese dello spin-off di Spider-Man

Il direttore della fotografia di Madame Web Duane Charles Manwiller ha celebrato la fine delle riprese con un'immagine su Instagram che svela il logo ufficiale del film Sony. "In arrivo in un cinema vicino a voi" ha scritto. Nei commenti, Manwiller ha confermato la fine ufficiale delle riprese.

La produzione di Madame Web è iniziata a Boston a luglio, secondo le prime informazioni le riprese sarebbero continuate fino all'ottobre 2022. In questo periodo, è stato riferito che Adam Scott sarebbe apparso nel film nei panni di zio Ben, sebbene ciò non sia stato confermato ufficialmente da Marvel o Sony. Dakota Johnson interpreta Cassandra Web/Madame Web, mentre Sydney Sweeney è Julia Carpenter, un altro personaggio che ha assunto il ruolo sia di Spider-Woman che di Madame Web. Nel cast di Madame Web ci sono anche Mike Epps, Tahar Rahim, Isabela Merced, Celeste O'Connor, Zosia Mamet ed Emma Roberts.

Cassandra Webb, alias Madame Web, ha fatto il suo debutto nei fumetti Marvel in The Amazing Spider-Man #210 nel 1980, scritto da Denny O'Neil e John Romita Jr. Come mutante, le abilità di Cassandra vanno dalla telepatia alla chiaroveggenza, sebbene soffra di miastenia grave, una malattia neuromuscolare che l'ha lasciata cieca, paralizzata e tenuta in vita artificialmente. Nonostante le sue condizioni, usa le sue abilità come medium per aiutare eroi come Spider-Man e, prima della sua morte, trasferisce il suo potere a Julia Carpenter, che era la seconda incarnazione di Spider-Woman e, successivamente, la seconda Madame Web. Il personaggio è stato utilizzato anche in altri media per unire i vari personaggi di Spider-Man.

Madame Web sarà il sesto capitolo del franchise di film live-action di Sony Pictures basato sui personaggi di Spider-Man, iniziato con Venom nel 2018 e proseguito col sequel del 2021, Venom: La furia di Carnage. Il più recente è stato Morbius, guidato da Jared Leto nel 2022, che sarà seguito da Kraven the Hunter il 6 ottobre 2023 e El Muerto, con Bad Bunny, che uscirà il 12 gennaio 2024.