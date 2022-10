El Muerto: Jonás Cuarón dirigerà il rapper Bad Bunny nello spin-off dello Spider-Verse di Sony

Sony Pictures ha scelto Jonás Cuarón come regista di El Muerto, nuovo spinoff dello Spider-Verse di Sony dedicato al personaggio latino dei fumetti che vedrà protagonista il rapper Bad Bunny, noto anche come Benito A Martínez Ocasio. Lo rivela Deadline.

Una foto di Jonás Cuarón

Jonás Cuarón, figlio del premio Oscar Alfonso Cuarón, è noto per la regi del thriller del 2015 Desierto. El Muerto è in fase di sviluppo iniziale e Gareth Dunnet-Alcocer sta scrivendo la sceneggiatura.

El Muerto è un personaggio che fa parte dell'universo di Spider-Man e il film segnerebbe la prima volta che un personaggio latino guida un film live-action Marvel. È un antieroe e figlio di un luchador (lottatore) prossimo in linea per ereditare il potere ancestrale di El Muerto.

Il personaggio di El Muerto, alias Juan Carlos, era un wrestler dotato di super poteri che in origine sfida Spider-Man in un incontro per beneficienza in cui riesce quasi a strappargli la maschera prima di essere fermato da un veleno paralizzante. Dopo che il suo oppressore El Dorado minaccia la sua vita, El Muerto viene salvato da Spider-Man e i due uniscono le forse per sconfiggere El Dorado.

"È incredibile", ha commentato Bad Bunny all'inizio di quest'anno al Cinemacon riguardo al suo coinvolgimento in El Muerto. "Adoro il wrestling. Sono cresciuto guardando il wrestling e sono un wrestler. Sono un ex campione, quindi è per questo che amo questo personaggio. Penso che sia il ruolo perfetto per me e sarà epico".

Sony Pictures punta a distribuire El Muerto a gennaio 2024.